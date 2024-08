Ti-e frica de salmonella? Alege mancarea bine condimentata

Te-ai intrebat vreodata de ce mancarea iute, condimentata, se intalneste cel mai adesea in zonele cu o clima fierbinte? Nimic nu e intamplator: stiinta demonstreaza ca folosirea condimentelor tine mai mult de sanatate decat de gust.

Paul Sherman, biolog specializat in evolutionism la Universitatea Cornell, a aratat in mai multe studii ca nu intamplator bucatele iuti, condimentate, sunt caracteristice unor tari precum Mexicul sau India, cu o clima la fel de fierbinte precum gustul pe care il lasa mancarea traditionala din aceste zone in gura.

Cercetatorul a realizat mai multe teste in laborator, observand ca toate bacteriile, inclusiv E. coli sau salmonella, mor in prezenta cepii, usturoiului si a condimentelor testate, chiar oregano, relateaza CookinLight.com.

Cu alte cuvinte, cultura si traditia unei tari au explicatii mult mai logice decat ne-am putea inchipui, ele asigurand atat sanatatea, cat si supravietuirea unui popor.

Aceste bacterii tind sa infesteze mai degraba carnea decat legumele. De altfel, deloc intamplator toate produsele din carne sunt bine condimentate inca din procesul de fabricatie in tari cu o clima nu atat de calda, condimentele nereprezentand decat o masura de siguranta.

