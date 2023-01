Un virus mortal care a suferit mutatii se raspandeste

E. coli este una dintre cele mai cunoscute infectii. Este un virus care afecteaza stomacul, insa el a evoluat intr-o forma mult mai periculoasa decat era pana acum.

Conform unei stiri a CBS News, acesta este foarte greu de tratat.

Exemplul unui american din California, Tom Dukes, este graitor. La 52 de ani, el avea o stare excelenta a sanatatii. Intr-o zi, a fost dus la spital cu dureri groaznice pe care le avea in zona abdomenului. Ceea ce mancase fusese contaminat cu E. coli.

A fost operat de urgenta, iar in abdomen i s-a descoperit o gaura provocata de infectia cu E. coli. Bacteria a fost mult mai agresiva din cauza mutatiilor suferite.

Pacientul a scapat de infectie abia dupa ce a luat multe medicamente, intr-un interval de patru luni. Acesta a declarat ca niciodata nu isi va reveni complet.

Problema este data de rezistenta bacteriei in fata antibioticelor. Doctorul, Brad Spellberg, autorul unei lucrari pe aceasta tema, a declarat ca "astfel de organisme sunt experte in a rezista". El a mai spus ca tot mai multe infectii sunt cauzate de dezvoltarea unor bacterii in virusuri mortale, rezistente la medicamente.

Pericolul unui virus pandeste intreaga planeta

In plus, astfel de microorganisme ies din spitale si se raspandesc in comunitatile de oameni. Chiar unele infectii urinare banale se pot transforma in cazuri urgente si care pot pune viata pacientilor in pericol.

E. coli cauzeaza cele mai multe tipuri de infectie urinara. Cinci tipuri de bacterie isi maresc continuu rezistenta. Toate contin gene care impiedica actiunea antibioticelor.

La aceasta situatie a contribuit si folosirea antibioticelor de catre oameni, chiar si in situatii in care nu era nevoie. Studiile arata ca 60% dintre antibioticele prescrise nu erau necesare.

Este o situatie care afecteaza intreaga planeta, sunt de parere specialistii din domeniul farmaceutic. Speranta lor se indreapta spre descoperirea unui medicament care omoara bacteriile, dar nu ii afecteaza pe oameni.

Descoperirea unui nou tip de antibiotice este costisitoare si necesita mult timp. In aproximativ 10 ani ar putea sa apara un astfel de medicament, cu costuri care se vor ridica la suma de 1,7 miliarde de dolari.

