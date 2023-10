Volanul masinii, mai murdar decat toaletele publice

Volanul masinii este mai murdar decat o toaleta publica, potrivit unui studiu realizat de Universitatea Queen Mary, din Londra.

In urma cercetarilor, s-a descoperit ca, in timp ce pe fiecare inch patrat de pe o toaleta publica exista 80 de bacterii, aproximativ 700 de bacterii exista in interiorul unei masini, relateaza Daily Mail.

In plus, studiul arata ca 42 la suta din soferi mananca in timp ce conduc. De asemenea, doar o treime din ei isi curata interiorul masinii o data pe an, iar zece la suta au declarat ca nu fac niciodata acest lucru.

Potrivit directorului de studii biomedicale din cadrul universitatii, Ron Cutler, chiar daca majoritatea bacteriilor sunt inofensive, exista si cateva care ar putea afecta sanatatea soferilor.

Cea mai des regasita bacterie in interiorul masinilor este bacillus cereus, care poate provoca toxiinfectie alimentara si se gaseste in paste, orez, cartofi si placinte.

