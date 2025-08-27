Băutura simplă și la îndemână care te-ar putea scăpa de stres. Ce este un „cocktail de cortizol”

Băutura pe bază de suc de portocale ar reduce stresul FOTO Pexels

„Cocktail de cortizol” este una dintre cele mai recente tendințe în domeniul wellness-ului care circulă pe rețelele de socializare. Susținătorii susțin că băutura – care este preparată cu ingrediente precum suc de portocale, apă de cocos și sare – poate reduce nivelurile ridicate de cortizol și poate ajuta la „oboseala suprarenală”.

Acest lucru, la rândul său, ar trebui să ducă la o serie de beneficii, de la reducerea stresului la îmbunătățirea nivelului de energie, scrie The Independent.

Dar poate un cocktail de cortizol să realizeze cu adevărat aceste lucruri? Și chiar trebuie să ne scădem nivelul de cortizol în primul rând? Să vedem ce spun dovezile.

Ce este cortizolul?

Cortizolul este adesea portretizat ca fiind dăunător pentru noi, dar nu am putea trăi fără el.

Cortizolul este un hormon produs de glandele suprarenale. Glandele suprarenale produc, de asemenea, mulți alți hormoni, inclusiv adrenalină, hormoni sexuali și aldosteron (acesta ajută la echilibrarea sărurilor din organism și afectează tensiunea arterială).

Cortizolul este reglat de creier ca răspuns la stres. Stresul fizic (de exemplu, o accidentare sau privarea de somn) și stresul psihologic (cum ar fi presiunile de la locul de muncă sau durerea) stimulează răspunsul la stres - cunoscut și sub numele de răspunsul de luptă sau fugi - și secreția de cortizol.

Auzim adesea cortizolul descris ca „hormonul stresului”. Dar cortizolul are și multe alte funcții importante - crește glucoza (zahărul) din sânge pentru a furniza energie, reglează metabolismul și reduce inflamația.

Corpurile noastre produc constant cortizol, dar nivelul se schimbă odată cu ciclul zilnic lumină-întuneric. Acesta crește chiar înainte de a ne trezi, este cel mai ridicat dimineața, scade după-amiaza și este cel mai scăzut peste noapte.

Ne dorim un nivel ridicat de cortizol dimineața pentru a ne trezi și a elibera energie. De asemenea, ne dorim un nivel mai ridicat de cortizol în situații stresante, de exemplu, dacă trebuie să alergăm după un tren sau să fim alerți în timpul unei discuții importante. Pe de altă parte, ne dorim un nivel scăzut de cortizol peste noapte pentru a ne ajuta să dormim.

Dar există adesea o neînțelegere cu privire la nivelul ridicat versus nivelul scăzut de cortizol.

Multe simptome atribuite în mod regulat nivelului ridicat de cortizol, cum ar fi creșterea în greutate și oboseala, sunt de fapt legate de nivelul scăzut de cortizol. Persoanele cu sindrom de oboseală cronică au frecvent un nivel scăzut de cortizol.

Stresul cronic poate duce la o secreție mai mare de cortizol, dar stresul continuu poate provoca și un nivel scăzut de cortizol.

În special, oboseala suprarenală, care nu este o afecțiune recunoscută medical, înseamnă că glandele suprarenale produc mai puțin cortizol.

Prin urmare, nu are sens să sugerăm că un cocktail de cortizol ar putea ajuta atât la nivelul ridicat de cortizol, cât și la oboseala suprarenală (nivel scăzut de cortizol).

Ce conține un cocktail de cortizol?

Rețetele variază, dar de obicei ingredientele sunt câte o jumătate de cană de suc de portocale și jumătate de cană de apă de cocos, aproximativ un sfert de linguriță de sare și, uneori, pulberi suplimentare de potasiu sau magneziu.

Mențiunile privind sănătatea sunt legate de vitamina C din sucul de portocale, potasiul din apa de cocos, magneziul adăugat și sodiul din sare.

Vitamina C, un nutrient esențial cu o serie de beneficii pentru sănătate, a fost legată de funcția sănătoasă a glandelor suprarenale și de echilibrul cortizolului.

Apa de cocos (și uneori cremă de tartar) este inclusă ca sursă de potasiu. Potasiul este esențial pentru funcționarea sănătoasă a celulelor și pentru menținerea unui ritm cardiac regulat.

Potasiul nu va afecta cortizolul, dar poate ajuta la unele dintre efectele stresului cronic și ale cortizolului ridicat, cum ar fi hipertensiunea arterială.

Uneori se adaugă pudră de magneziu. Magneziul este esențial pentru producerea de energie și relevant pentru stresul cronic, care consumă multă energie și epuizează magneziul.

O treime dintre australieni nu consumă suficient magneziu. Surse alimentare bune de magneziu includ legumele cu frunze verzi, cerealele integrale, nucile și semințele, leguminoasele și carnea.

Cu toate acestea, orice afirmație că sodiul este bun pentru cortizolul ridicat sau pentru glandele suprarenale este incorectă. Consumul ridicat de sare este legat de multe boli cronice și crește nivelul de cortizol la șoareci și oameni.

Prea multă sare și zahăr face ca această tendință să fie riscantă pentru unii oameni.

Deși cocktailul de cortizol conține unele vitamine și minerale esențiale, este puțin probabil să reducă semnificativ nivelul de cortizol și este bogat în zahăr și sare.

Conține aproximativ 16 grame de zahăr (11 grame din sucul de portocale și aproximativ 5 grame din apa de cocos). Aceasta reprezintă aproximativ o treime din limita zilnică recomandată de zahăr.

Din cauza conținutului său de zahăr, un cocktail de cortizol poate să nu fie potrivit pentru persoanele cu diabet.

Un sfert de linguriță de sare reprezintă un sfert din limita zilnică recomandată. Consumul excesiv de sare este frecvent și ar trebui evitat în special de către persoanele cu hipertensiune arterială.

Conținutul ridicat de potasiu al unui cocktail de cortizol este, de asemenea, riscant pentru persoanele cu boli de inimă, diabet și boli de rinichi.

Cum pot menține niveluri sănătoase de cortizol?

Reducerea stresului este cea mai bună modalitate de a menține glandele suprarenale și nivelurile de cortizol sănătoase. Într-o meta-analiză amplă, atenția conștientă, meditația și relaxarea au fost cele mai bune modalități de a reduce nivelul ridicat de cortizol.

Într-un articol anterior, am descris cinci tipuri de activități care pot ajuta la reducerea stresului: exerciții fizice, activități cognitive și creative, socializare și auto-calmare (de exemplu, exerciții de respirație și meditație).

Dedicarea timpului pentru cel puțin una dintre acestea în fiecare zi ar putea oferi beneficii. Dar chiar și scurte resetări pentru a destresa în timpul zilei pot ajuta, cum ar fi alocarea a câteva minute pentru a încetini respirația, a discuta cu un prieten, a face stretching sau a rezolva un puzzle rapid.

Cât despre cocktailul de cortizol, beneficiile sale sunt discutabile. În loc de suc de portocale, sare și pudre minerale, consumul unei portocale și al unor nuci sau semințe îți va oferi beneficii nutriționale fără conținutul ridicat de zahăr și sare.

