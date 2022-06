Invazie de bebelusi obezi in SUA

Calea catre obezitate este apucata din ce in ce mai devreme. Un raport din SUA arata ca, chiar inainte de a trece la hrana solida, bebelusii sunt deja supraponderali sau chiar obezi.

Aproape o treime dintre bebelusii de 9 luni din SUA sunt deja supraponderali sau chiar obezi, la fel ca si 34% dintre copiii cu varsta de 2 ani, relateaza LiveScience.

Conform Centrelor pentru Controlul Bolilor si Prevenirea lor (CDC), cazurile de obezitate la copii s-au triplat in SUA in ultimele 3 decenii. In 2008, 19,6% dintre copiii cu varste cuprinse intre 6 si 11 ani erau obezi.

Un raport din 2009 publicat in jurnalul Pediatrics atragea atentia ca bebelusii care castiga rapid in greutate in primele 6 luni de viata prezinta un risc mare de obezitate la varsta de 3 ani. Un altul, publicat in 2010 in Journal of Pediatrics, arata ca bebelusii mari pentru varsta de 6 luni au toate sansele sa fie obezi la 2 ani.

Studiile au aratat ca daca bebelusilor nu li se suplimenteaza alimentatia, in sensul ca nu mai primesc altceva in afara laptelui de la mama, acestia nu risca sa devina obezi. Mai tarziu, daca acestia consuma mere - in loc de suc de mere - nu risca sa devina obezi, gratie fibrelor.

Introducerea prea devreme in dieta a cerealelor are insa efect negativ, ducand la obezitate, explica dr. David McCormick, din cadrul Universitatii Texas.

