Alaptarea bebelusului timp de 6 luni reduce riscul mamei de a face diabet - studiu

Alaptarea bebelusilor timp de sase luni reduce cu pana la 47% riscul mamelor de a se imbolnavi de diabet, potrivit unui studiu publicat marti in Journal of the American Medical Association (JAMA).

Studiul care a durat 30 de ani si e prezentat drept unul dintre cele mai extinse pe aceasta tema a fost realizat pe un grup de peste 1.200 de femei cu varste cuprinse intre 18 si 30 de ani. Dintre acestea, 615 erau femei de culoare.

"Am constatat o legatura foarte stransa intre durata alaptarii unui copil si reducerea riscului de a dezvolta diabet de tip 2. Acest lucru a fost evidentiat dupa ce au fost luati in calcul toti factorii care predispun la aceasta maladie", au precizat autorii studiului.

Aceste constatari sunt valabile pentru toate femeile, indiferent de originea lor etnica. Rolul descoperirilor este deci important pentru intreaga populatie, dar mai cu seama pentru femeile afro-americane. Acestea prezinta un risc mai mare de diabet si isi alapteaza bebelusii pentru perioade mai scurte.

Aproape 12% dintre cele 163 de milioane de femei americane sufera de diabet la maturitate si 27 de milioane sunt considerate prediabetice. Aceste cifre ridicate se explica prin epidemia de obezitate din Statele Unite, au precizat oamenii de stiinta.

Motivul aflat in spatele consecintelor benefice pe care alaptarea le are asupra sanatatii femeilor nu a fost pe deplin determinat.

Cercetatorii sunt de parere totusi ca secretul ar tine de hormoni. Acestia ar putea sa actioneze ca agenti protectori. In schimb, in cazul in care mamele nu alapteaza, echilibrul hormonal ar putea fi afectat.

"Rezultatele acestui studiu ar putea avea un impact asupra politicilor sociale, incurajand o prelungire a concediului de maternitate pentru a permite femeilor sa isi alapteze copiii mai mult timp si sa beneficieze pe deplin de aceste efecte pozitive asupra sanatatii", afirma oamenii de stiinta.

Studiile precedente au dezvaluit deja binefacerile pe care alaptarea le are asupra sanatatii nou-nascutilor si a mamelor, acestea din urma beneficiind inclusiv de un risc mai mic de cancer ovarian si de boli cardiovasculare.

Pentru copil, hranitul la san pare sa favorizeze o mai buna dezvoltare cerebrala si o rata mai scazuta de aparitie a obezitatii si a astmului.

Potrivit unui studiu realizat de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) si incheiat in 2013, 77% din totalul mamelor din Statele Unite au ales sa isi alapteze bebelusii.

CDC si Colegiul american de obstetrica si ginecologie (ACOG) recomanda femeilor sa isi alapteze copiii timp de cel putin sase luni.

