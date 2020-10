Care sunt cele mai comune boli de toamna. Alergiile si infectiile infloresc in acest anotimp

Afectiunile reumatice

Schimbarile atmosferice declanseaza reactii ale organismului care fac ca toamna bolile cronice sa se activeze, iar alergiile si infectiile sa infloreasca. Healthy a notat principalele probleme de sanatate pe care venirea toamnei le acutizeaza.Afectiunile reumatice sunt foarte comune in sezonul de toamna si se manifesta prin cresterea sensibilitatii articulare: dureri, rigiditate, inflamatie.Fluctuatiile de temperatura, temperaturile din ce in ce mai scazute, soarele mai putin, innorarile si oscilatiile de presiune atmosferica sunt ingredientele nefaste care declanseaza crize reumatice de tot felul, extrem de problematice.Baile calde, acupunctura, antiinflamatoarele, analgezicele si simpla evitare a plimbarilor in conditii de vreme rece, ploaie, vant sunt singurele lucruri pe care le puteti face pentru ameliorarea simptomelor. Sau sa va mutati in emisfera sudica.In lunile de toamna, insuficienta cardiaca poate reprezenta o grava amenintare pentru persoanele suferinde de afectiuni cardiovasculare.In procesul de adaptare la noile conditii de mediu, organismul suprasolicita sistemul cardiovascular , unoeri cu consecinte dramatice, cum ar fi infarctul miocardic.Astfel ca, mai ales toamna, se impune sa respectati cu rigurozitate tratamentele prescrise de medic, pentru a va tine tensiunea in limite sanatoase.Deasemenea, evitati pe cat posibil efortul fizic, frigul si schimbarile bruste de temperatura.Asemeni primaverii, toamna este un sezon propice alergiilor si astmului, in special astmului alergic.Astmul alergic este cel mai comun tip de astm. Aproximativ 90% dintre copiii astmatici prezinta alergii , in vreme ce adultii, doar 50%.Inhalarea unor alergeni (polen, praf, mucegai) conduce la manifestarea simptomelor de astm.In plus, orice astmatic, alergic sau non-alergic, simte o inrautatire a starii de sanatate, dupa depunerea de efort in aer rece sau dupa inhalarea de fum, praf sau mirosuri puternice.Indiferent de tipul de astm, simptomele sunt in general aceleasi: stranut, tuse, respiratie dificila, respiratie scurta (dispnee), respiratie rapida (tahipnee), contractura pieptului.Un bun tratament al alergiilor respiratorii include antihistaminice, aerosoli salini, spray-uri decongestionante nazale (folosite, insa, nu mai mult de cinci zile). In cazul in care aceste tratamente nu au efect, se recomanda consultul medical.Ulcerul este cunoscut ca o boala ale carei simptome se intensifica primavara si toamna.Reactia organismului la schimbarile de mediu este resimtita ca un stres pe unele sisteme, iar cel digestiv se numara printre cele mai sensibile.Asadar, daca suferiti de ulcer sau alte afectiuni digestive, este recomandat sa nu neglijati tratamentul in acest anotimp si sa aplicati si terapii preventive: respectati cu strictete dieta si evitati fumatul.Terapiile antistres sunt si ele utile pentru bolnavii care sufera de ulcer gastro-duodenal.Ploile, vantul puternic si variatiile de temperatura si umiditate contribuie la slabirea sistemului imunitar, favorizand contactarea racelilor.Vremea rece in sine nu cauzeaza raceala, dar in lunile reci oamenii petrec mai mult timp in spatii inchise, mult mai aproape unii de altii, facilitand astfel raspandirea virusurilor.Cunoscute si sub denumirea de infectii virale ale tractului respirator superior, racelile pot fi cauzate de peste 200 de tipuri de virusuri si, de regula, nu au acelasi grad de severitate ca racelile specifice sezonului de iarna.Din cauza numarului foarte mare si in permanenta dezvoltare a virusurilor care pot cauza raceala, organismul uman nu reuseste sa tina pasul cu ele si sa determine rezistenta pentru toate.Raceala se transmite, de regula, prin contact direct cu secretiile infectate (strangerea mainii sau imbratisarea unei persoane bolnava) si indirect, prin contactul cu o suprafata infectata - virusurile respiratorii pot supravietui pe obiecte (pixuri, carti, telefoane, tastaturi, pahare, mese, clante etc) timp de cateva ore.Nu exista tratament impotriva racelilor. Gluma cu "o raceala netratata dureaza sapte zile, iar una netratata, o saptamana" nu este chiar o gluma. Doar ca netratata, o raceala se poate complica.Odihna, consumarea unei canitati cat mai mare de lichide, pastilele, spray-urile nazale, siropurile de tuse sunt de ajutor in ameliorarea simptomatologiei, iar izolarea la domiciliu este importanta nu doar pentru refacerea organismului, ci si pentru a nu imprastia virusul.