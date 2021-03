Ce se intampla cand apar cheaguri de sange in sistemul circulator. Primele semne clare ca poti suferi de trombofilie

Dr. Gindrovel Dumitra: "Celor care calatoresc mult cu autocarul le recomandam anticolagulante"

Dr. Beatrice Mahler: "Daca apar trombii la nivelul coronarelor, pacientul va dezvolta angina instabila si infarct"

Ce se intampla daca luam anticoagulante fara recomandarea medicului

Unul din patru decese din lume este cauzat de tromboza

Ingrijorare din cauza trobozei in urma vaccinului anti-COVID

Specialistii spun ca este important sa cunoastem semnele unei tromboze si sa ne adresam medicului in cel mai scurt timp posibil.Ingrijorarile sunt cu atat mai mari in perioada actuala cu cat exista suspiciuni ca, printre posibilele efecte adverse ale vaccinurilor anti-COVID , s-ar numara, in cazuri extrem de rare, si tromboza.Edemul, durerea, roseata sau caldura sunt semne ca trebuie sa mergi la specialist pentru ca ai putea avea tromboza si poti ajunge sa faci infarct. Un alt simptom comun il reprezinta ingrosarea picioarelor si durerea resimtita in zonele afectate."Daca vorbim despre tromboza superficiala, sunt acele varice care se complica, de obicei, cu intreruperea circulatiei in membrul inferior. Apar venele varicoase foarte tumefiate. Daca tromboza este profunda, atunci este posibil ca tot piciorul sa fie umflat si este rece.Aceasta este intalnita frecvent la persoane care stau in pat sau chiar la cei care zboara cu avionul sau calatoresc cu microbuzul. Persoana sta prea mult intr-o pozitie incomoda, care blocheaza circulatia sangvina si poate sa faca tromboza la nivelul membrelor inferioare", a explicat, pentru Ziare.com, Gindrovel Dumitra, coordonator al Grupului de Vaccinologie din cadrul Societatii Nationale de Medicina de Familie.Dumitra mai spune ca pacientul trebuie sa se adreseze medicului imediat ce are aceste simptome."Daca tromboza se formeaza pe membrele inferioare exista intr-adevar riscul ca cheagul de sange sa se mobilizeze si sa se ridice in plamani. In functie de dimensiunea acestuia poate sa apara un infarct pulmonar sau ceea ce se numeste tromboembolie pulmonara cu impiedicarea circulatiei in teritoriul deservit de artera respectiva.In functie de dimensiune, se duce mai la suprafata sau mai in profunzime. Daca se duce in profunzime poate sa fie o simpla tuse. Daca ramane mai la suprafata, se poate ajunge inclusiv la stop cardiorespirator", a mai precizat dr Gindrovel Dumitra.Medicul spune ca sansa de a face trombofilie in cazul unor calatorii lungi in care se sta multe ore in aceiasi pozitie este foarte mare, iar in aceste cazuri se recomanda ingerarea de medicamente din categoria anticoagulantelor usoare."Celor care merg cu autocarul pana in Spania, de exemplu, le recomandam sa ia cate un anticoagulant (a carui substanta activa este acidul acetilsalicilic)", a mai spus medicul Gindrovel Dumitra.Beatrice Mahler, managerul Institutului "Marius Nasta" din Bucuresti spune ca "trombozele pot fi determinate fie de o cauza locala, care sa favorizeze tromboza, adica persoanele care stau mult timp in pat, fie de deficiente genetice la nivelul unor proteine care intervin in procesul de coagulare si care, atunci cand sunt intr-o cantitate mai scazuta, favorizeaza aparitia in organism a acestor tromboze: proteina C, Proteina S, Antitrombina 3. Sunt boli cu determinism genetic, adica apar pe incarcatura familiala.Acesti trombi pot sa apara in orice teritoriu vascular din organism, ca forma de boala."Daca apar trombii la nivelul coronarelor, pacientul va dezvolta angina instabila si infarct. Daca apar la nivelul vaselor din creier , apare Accidentul Vascular Cerebral (AVC). Daca apar la nivelul vaselor din plamani vor conduce la o lipsa de aer care este mai mica sau mai mare in functie de marimea trombului si de vasul pe care il blocheaza.Daca apar la nivelul picioarelor, avem tromboflebita prin care, probabil, a trecut mai multa lume, cu vasul acela rosu pe care il vedem la suprafata, cu o gamba mai mare decat cealalta, cu durere , cu roseata. Depinde unde este localizarea acelei tromboze.Tromboza este de fapt blocarea fluxului de sange de catre un organ unde se gaseste vasul respectiv si o suferinta din partea organului respectiv", a mai spus medicul Beatrice Mahler.Managerul Spitalului "Marius Nasta" a mai precizat ca "nu exista o simptomatologie general valabila, nu exista un tratament general valabil pentru ca sunt proceduri specifice in functie de marimea trombului, de localizarea lui, de cat de vital este organul care sufera de acest tip de tromboza".Doctorii nu recomanda administrarea preventiva de anticoagulante, inainte de injectarea unei doze de vaccin anti-COVID, fara acordul unui medic specialist."In cadrul Comisiei Europene a Medicamentului exista o comisie numita "Pharmacovigilance reactions" care a dat deja un comunicat care vorbeste despre probleme de coagulare in ambele sensuri si procoagulante si anticoagulare. Acest fapt inseamna ca, daca cineva ia anticoagulant si face o reactie adversa procoagulanta, se poate ajunge la accident vascular cerebral", a explicat dr. Gindrovel Dumitra.Medicul Beatrice Mahler spune ca "administrarea de anticoagulante fara recomandarea medicului ridica riscul de hemoragie. Aceste tratamente injectabile, pe langa faptul ca previn anticoagularea, pot sa actioneze ca efect secundar si sa duca la scaderea trombocitelor si apare o trombocitopemie secundara a administrarii de anticoagulant injectabil, lucru care este riscant si poate sa conduca la complicatii extrem de serioase.Nu se face administrarea acestui tratament decat la indicatia medicului. Pacientii care sunt la risc deja au acest tip de tratament", a precizat managerul Institutului Marius Nasta.Conform unui raport publicat de Autoritatea Nationala de Management al Calitatii in Sanatate, tromboza este una dintre cele mai frecvente cauze de imbolnavire si mortalitate. De fapt, unul din patru decese este urmarea unei afectiuni cauzate de tromboza. Aceasta boala ucide anual mai multe persoane decat cancerul la san, accidente auto si SIDA impreuna."Tromboza apare ca o convergenta a doi factori: genetica si comportamentul individului ( obezitate fumat , deshidratare sau, eventual, o boala maligna, care se asociaza). Cum terenul genetic nu se poate influenta, este foarte important sa eliminam factorii favorizanti, care duc la tromboza.Si ajungem la preventie, la un mod de viata mai sanatos. In plus, cei care sunt predispusi sa faca tromboza trebuie sa fie supravegheati si sa li se acorde atentia necesara, cu atat mai mult cu cat aceasta afectiune poate duce la deces", a declarat prof. dr. Daniel Coriu, conform unui comunicat de presa publicat de ANMCS.Statisticile mai arata ca primele trei in topul cauzelor de deces cardiovascular au legatura cu cheagurile de sange. De asemenea, pana la 60% dintre cazurile de tromboza apar in spital sau ca urmare a spitalizarii si, de asemenea, tromboza este cauza principala de deces prevenibil in spital, in fata infectiilor si pneumoniei.Agentia Europeana a Medicamentului (EMA) a transmis ca studiaza in prezent semnalarile primite din mai multe state ale UE privind cazurile de tromboza diagnosticate dupa injectii cu vaccinul anti-COVID-19 produs de AstraZeneca. Mai multe tari din Europa au suspendat administrarea serului.Duminica, 14 martie, reprezentantii companiei AstraZEneca au afirmat ca nu exista dovada unui risc crescut de embolie pulmonara , tromboza venoasa profunda sau scadere a trombocitelor din cauza vaccinului.