Celebritati afectate de bulimie - Ce spune medicul (Galerie foto)

Exista o presiune enorma in zilele noastre asupra femeilor, caci toata lumea se asteapta ca ele sa arate perfect, sa fie cat mai slabe cu putinta si sa arate precum starurile de la televizor.

Cum timpul nu este de multe ori in favoarea lor, serviciul si celelalte activitati zilnice ocupa prea mult tim pentru a mai gasi resurse de a merge la si la sala, multe femei ajung sa aiba probleme de alimentatie din cauza disperarii. Bulimia in sine este o tulburare de alimentatie caracterizata prin pierderea controlului asupra produselor consumate si mai ales a cantitatii lor.

Dupa cum explica dr. Bogdan Macadon, pentru Ziare.com, criteriile de diagnosticare aprobate de Organizatia Mondiala a Sanatatii sunt:

- preocuparea persistenta asupra mancarii si poftele carora nu le poti face fata;

- episoade repetate in care ai consumat portii extrem de mari de mancare intr-o scurta perioada de timp;

- sunt luate masuri extreme pentru a nu te ingrasa dupa ce mananci foarte mult, cum ar fi inducerea vomitatului, post negru o zi sau mai multe, folosirea medicamentelor pentru suprimarea poftei de mancare;

- teama exacerbata de obezitate, care este intalnita si in anorexia nervoasa; adesea cele doua boli se intrepatrund.

La o examinare mai atenta facuta de medic, acesta ar putea sa observe si vase de sange sparte la nivelul ochilor, gura uscata, coltul gurii uscate si cu eventuale rani, din cauza glandelor salivare umflate si a vomei repetate, iritatii pe piele si cosuri, urme de rani pe degete, in urma provocarii vomatului, moment in care persoana in cauza se poate rani cu dintii.

In ceea ce priveste cauzele bulimiei, acestea sunt necunoscute, dar mare importanta au mediul in care traieste persoana respectiva, factorii de stres, presiunea culturala si sociala. De multe ori pacientii cu bulimie au o parere foarte proasta despre propria persoana, o stima de sine scazuta.

Boala poate sa persiste ani intregi, unele persoane nescapand de ea toata viata sau ajungand intr-un grad de degradare fizica, incat chiar sa moara din aceasta cauza. Regurgitarea duce la probleme cu dantura, care se strica din cauza acidului gastric, dar si a esofagului. Rinichii si inima au si ei de suferit, din cauza ca organismul nu mai primeste sarurile si vitaminele necesare.

Copii sunt extrem de predispusi catre bulimie, chiar intre varstele de 13-17 ani. Mai ales cand fetele ating pubertatea, ele is cumpara reviste si vor sa arate precum modelele de acolo, fara sa-si dea seama ca isi pot pune in percicol viata. Multi oameni spun ca bulimia nu se trateaza si ca ramai cu aceasta problema toata viata odata ce psihicul s-a confruntat cu ea, dar nu este adevarat. Studiile arata ca 80% dintre pacientii cu bulimie care cer ajutorul unui specialist isi revin complet, ceea ce inseamna ca boala nu mai recidiveaza.

Posibile complicati includ constipatie, deshidratare, carii, hemoroizi, pancreatita, umflarea gatului, distrugerea esofagului.

Cum si vedetele sunt oameni si presiunea la care ele sunt supuse, de arata intotdeauna ca la carte, este extrem de mare, o multime dintre ele au dezvoltat de-a lungul timpului tulburari de alimentatie precum bulimia. Iata cateva exemple:

Printesa Diana: ea spunea ca problema apare atunci cand respectul fata de propria persoana scade extrem de mult si te gandesti ca nu mai valorezi nimic. Iti umpli stomacul de 4-5 ori pe zi, uneori poate mai mult, fapt ce iti da un sentiment de alinare. Este ca si cum o pereche de maini te-ar tine in brate, dar totul este temporar. Dupa aceea te simti dezgustat de balonare, de stomacul pe care il simi plin si vrei sa scapi de acea mancare.

Lindsay Lohan a suferit de bulimie si anorexie pana in 2006, pana a admis ca are aceasta problema si a apelat la specialisti. Ea spunea intr-un interviu ca "mainile mele erau dezgustatoare, era ca si cand nu le-as fi avut. Sora mea era extrem de speriata, fratele meu ma suna plangand".

Russel Brand: a devenit celebru odata cu comedia Forgetting Sarah Marshall, dar era comedian in Marea Britanie de multi ani. Boala s-a declansat cand el avea 11 ani, copilaria sa fiind singuratica si fiind tratat si de depresie bipolara. Brand s-a confruntat si cu heroina si alcoolul, pana in 2003, cand a intra-t intr-un centru de dezintoxicare si recuperare, unde a scapat de toate problemele.

Sally Field si-a inceput cariera cinematografica la jumatatea anilor '60, aparand in numeroase filme de-a lungul timpului. La 20 de ani a inceput sa sufere de bulimie, lupta ce a durat 3 ani. Acum este vindecata.

Jane Fonda, cunoscuta ca regina a fitness-ului odata cu anul 1982, spune ca a inceput acest program intens de exercitii fizice tocmai pentru a manca de mancatul compulsiv. Ea devenise bulimica la 21 de ani, cand era atat actrita cat si model, scapand de problema la 36 de ani, cand a inceput sa se preocupe serios de casetele video cu exercitii sportive.

Amy Winehouse: de cand a devenit celebra in 2006, ea s-a confruntat cu foarte multe probleme, precum dependenta de droguri, de alcool, dar si bulimia. Aceasta din urma a parut pe cand artista era adolescenta si s-a agravat cand a inceput sa fie faimoasa si trebuia sa dea exemplu altor persoane prin corpul ei.

Britney Spears: in 2007 se stia clar ca artista sufera de bulimie, de care a scapat in timpul celor doua sarcini, dar acre a revenit dupa aceea, in incercarea lui Britney de a scapa de kilogramele in plus ramase. Ea a fost de mai multe ori internata in centre de recuperare pentru a scapa de bulimie, alcoolism si dependenta de droguri.

