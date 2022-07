Deteriorarea sau pierderea mirosului e mai grava decat ai crede. Iata ce ar putea anunta

Deteriorarea sau pierderea mirosului nu alarmeaza de obicei oamenii la fel de tare ca pierderea vederii sau a auzului. Insa un studiu recent arata ca persoanele care isi pierd aceasta abilitate pot muri prematur.

Concret, un studiu realizat de cercetatori de la Universitatea Michigan a aratat ca cei in cauza risca sa moara in decurs de 10 ani.

In urma cercetarii realizate pe 3.300 de subiecti din SUA, timp de 13 ani, s-a concluzionat ca riscul de mortalitate in urmatorii 10 ani, in cazul celor care isi pierd abilitatile de a mirosi, e cu aproape 50% mai mare decat in cazul celor care nu au probleme in a depista si identifica mirosurile, informeaza LiveScience, care citeaza un raport publicat de jurnalul Annals of Internal Medicine.

Parte din acest risc poate fi pus pe seama instalarii unor boli precum Parkinsonul si dementa, dar poate aparea si pe fondul unei slabiri neintentionate (ceea ce poate insemna ca indivizii in cauza sunt subnutriti).

Mai cu seama atunci cand starea sanatatii e buna, dar simtul mirosului nu, riscul decesului, in decurs de 10 ani, ajunge si pana la peste 60%, se mai arata in raport.

Vezi si: Dovada ca Parkinsonul incepe din intestine si nu de la creier

A.P.

Ads