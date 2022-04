Epilepsia - Ce spune medicul

Epilepsia este o problema ce poate avea cauze multiple, manifestandu-se sub forma de crize cu intensitati diferite. Apar niste descarcari bruste de activitate electrica la nivel cerebral, care afecteaza pe moment controlul miscarilor efectuate de organism, al vorbirii, vederii si persoana in cauza chiar isi poate pierde constienta.

In functie de cauzele care le provoaca, atacurile de epilepsie pot aparea mai rar sau mai des, cu intensitati mai mici sau mai mari, reprezentand o dereglare a sistemului nervos. In plus, episoadele pot continua pe toata durata vietii si se pot amplifica, daca nu este folosit un tratament adecvat.

Potrivit dr. Bogdan Macadon, medic specialist medicina interna, nu toti oamenii care au convulsii au si epilepsie. De multe ori se intampla ca acestea sa apara in urma unui traumatism sau din cauza altor boli.

Desi in unele cazuri epilepsia apare ca urmare a altor afectiuni, de cele mai multe ori cauza ei este necunoscuta, incepand in copilarie in mod frecvent. In alte cazuri, aceasta se declanseaza si dupa 60 de ani, dar asta nu inseamna ca la adolescenta si maturitate te afli in afara pericolului.

Printre factorii care cresc riscul de epilepsie, se afla:

- istoric familial care sa includa boala;

- rani sau lovituri grave la nivel cranian;

- intoxicatii cu plumb sau alte elemente toxice;

- boala Alzheimer;

- consumul frecvent si indelungat de droguri sau alcool;

- tumori cerebrale;

- probleme de dezvoltare a creierului aparute inainte de nastere;

- encefalita, meningita sau alte infectii ale sistemului nervos central;

In general, insa, in cazul epilepsiei infantile, afectiunea poate sa apara si fara sa existe unul dintre acesti factori de risc. In functie de gravitatea situatiei, convulsiile pot fi de doua feluri:

- convulsii partiale, in care descarcarile electrice sunt localizate intr-o anumita parte a creierului si afecteaza doar o parte a corpului;

- cand acestea avanseaza, descarcarile afecteaza toata suprafata creierului si intregul corp este afectat de criza. In aceasta situatie, este imposibil de stabilit locul de unde au inceput, si tratamentul este mai greu.

In cadrul unei crize complexe, anumite simturi, precum gustul sau mirosul, sunt pierdute temporar, musculatura nu mai poate fi controlata in mod constient, pierzi contactul cu mediul inconjurator si cazi intr-o stare de inconstienta in care iti mai pastrezi doar functiile vitale.

In cazul in care ai epilepsie, este bine sa observi anumiti factori sau imprejurari care declanseaza crizele si sa te feresti de ele. In plus, este mai mult decat recomandat sa eviti consumul de alcool si fumatul, stresul peste masura, este bine sa ai o alimentatie cat mai sanatoasa si sa te odihnesti suficient. Unii doctori recomanda evitarea glucidelor si inlocuirea lor prin mai multe lipide. Tine o evidenta a convulsiilor, vezi la ce ora se petrec si cat dureaza, pentru a-ti lua masuri de precautie in plus in aceste circumstante.

Desi multi oameni cred acest lucru, epilepsia nu este o forma de retard mental, asa ca nu este bine sa judeci persoanele care sufera de aceasta afectiune. Ei au oricum o calitate a vietii scazuta, as ca trebuie protejati de rautati. Copii sufera cel mai mult, avand probleme la scoala din cauza colegilor care se sperie si nu inteleg ce se intampla cu ei.

Din fericire, tratamentul din zilele noastre permite de cele mai multe ori conducerea unei vieti normale, reducand la minim numarul crizelor. Pentru un control deplin asupra convulsiilor este nevoie de un regim riguros, pastilele fiind luate exact la ora si in cantitatea prescrisa de medic. Lipsa unei doze poate da peste cap intreg organismul si iti poate pune viata in pericol.

