Paradontoza, posibila vindecare?

Un medicament care este administrat pentru refacerea tesutului osos in cazul osteoporozei este eficient si in vindecarea afectiunii stomatologice, gingivita, prima faza a paradontozei. Noul tratament permite "reconstructia" osului care se pierde din cauza bolii parodontale.

Tratamentele curente pentru refacerea tesutului osos din jurul dintelui afectat de gingivita au succes partial, informeaza Jill Bashutski, profesor la U-M School of Dentistry, Universitatea din Michigan, informeaza Medical News Today.

Aceste cercetari sunt cruciale, deoarece aduc o solutie in cazul afectiunii care provoaca pierderea dintilor la adulti. Gingivita degenereaza in paradontoza, care duce la caderea dintilor, si poate provoca afectiuni mult mai grave decat la prima vedere, de la probleme de nutritie pana la temuta depresie.

Denumirea generica a substantei este teriparatide si se gaseste sub forma comerciala Forteo. Este un hormon paratiroid si singurul medicament anabolic pentru osteoporoza aprobat pe piata din SUA.

Studiul a inclus pacienti cu gingivita severa si a presupus tratamentul traditional, chirurgie parodontala. O jumatate din pacienti au urmat terapie injectabila in abdomen cu teriparatide, timp de 6 saptamani, plus suplimentare cu vitamina D, cealalta jumatate a luat doar medicamente placebo.

Dupa un an, prin radiografie, s-a constatat ca 30% dintre pacientii care luasera medicamentul au resimtit imbunatatiri vizibile la nivelul gingiilor, comparativ cu doar 3% la grupul placebo.

Experimentele pe animale au demonstrat ca hormonul paratiroid are efecte mai mari in afectiunile gingiei operate decat in osteoporoza.

Tesutul osos din jurul implanturilor dentare s-ar putea reface utilizand aceasta terapie.

