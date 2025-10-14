Ziare.com Fara Filtru: EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Sucul de afine previne cariile dentare

Autor: Anca Serghescu
Marti, 16 Martie 2010, ora 13:05
2123 citiri
Sucul de afine previne cariile dentare

Pasta de dinti si apa de gura ar putea avea curand alt gust decat cel cu care ne-am obisnuit, gratie afinelor, despre care oamenii de stiinta au descoperit ca protejeaza dintii de carii.

Specialistii citati de Daily Mail au descoperit ca sucul de afine are potentialul de a opri bacteriile sa se lipeasca de dinti si sa dea nastere cariilor sau bolilor de gingie.

Testele de laborator au dovedit ca sucul de afine are capacitatea de a pastra dintii sanatosi, motiv pentru care in prezent oamenii de stiinta incearca sa izoleze comupusii benefici, pentru a-i ingloba in noi produse mai eficiente.

