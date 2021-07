Cât de priculoși sunt țânțarii purtători de virus West Nile. Procedura complicată prin care este depistată infecția în corp

În restul țării medicii infecționiști nu au depistat până la acest moment pacienți infectați cu West Nile, însă sunt în alertă și au început supraveghearea bolnavilor care prezintă simptome specifice bolii la solicitarea autorităților sanitare.În cazul infectării cu virusul West Nile simptomele pot fi ușor confundate cu ale ale unei viroze respiratorii: dureri de cap, febră, vărsături sau, din contră, pacientul poate fi asimptomatic. Însă, avertizează medicii infecționiști, West Nile poate fi declanșator al unor afecțiuni extrem de grave, chiar mortale, fără un tratament specific.Virusul a fost descoperit în anii 30, în provincia West Nile din Uganda, o țară situată în estul continentului african. La începutul anilor 2000 virusul a pătruns și în Europa, unde au fost depistate cazuri izolate, de oridinul sutelor. Ce mai probabil, țânțarii purtători de West Nile au ajuns în Europa de pe continentul african ”cu vaporul”, cei mai mulți europeni infectați fiind din rândul personalului navigant sau al turiștilor care au călătorit în țări din Africa.Medicii infecționiști susțin că virusul West Nile se transmite aproape exclusiv prin înțepătura de țânțar infectat și nu de la om la om prin atingere sau prin strănut. În timpul sarcinii, mama infectată poate transmite virusul copilului. În România ultimilor ani, cele mai multe cazuri de pacienți infectați cu West Nile au fost din zona Constanța și Tulcea. Medicul infecționist Ramona Vasile, șef secție Boli Infecțioase a Spitalului Județean Ploiești a explicat în ce constă tratamentul pentru boala provocată de acest virus și care sunt analizele necesare pentru confirmarea infectării.Care sunt simptomele care v-ar putea determina să bănuiți o infectare cu West Nile?Sunt simptomele oricărei viroze, de la febră, dureri de cap până la comă. Practic, suspiciunea de meningită este, într-o primă fază, pe criterii epidemiologice de sezon, cu alte cuvinte te aștepți să fie astfel de cazuri în anumite perioade din an. Metodologia de supraveghere a meningitei cu West Nile, de exemplu, este din primăvara până toamna. În principiu, pe criterii sezoniere este așteptat ca în fiecare vara să apară aceste infecții transmise de anumiți țânțari cu virusul West Nile.Cât de gravă este infectarea cu virusul West Nile?Meningita este cea mai redutabilă formă pe care o îmbracă, de obicei severă cu mortalitate ridicată.Există un set de analize specifice care depistează infecția cu West Nile sau diagnosticul ”se pune” în funcție de simptom?: Ca la orice meningită limfocitară pe care o bănuiești este indicat să trimiți probe pentru confirmare la institutul ”Cantacuzino” din București. Analiza se face din LCR (lichid cerebro-spinal), obținută prin puncție lombară. Prin puncție lombară se diagnostichează meningita și implicit și etiologia cu West Neil.Există un tratament specific în astfel de infecții?Problema cu West Nile, ca în orice altă viroză, este că nu avem un tratamentul etiologic. Administrăm tratament simptomatic, mai mult suportiv. Dacă meningita și meningoencegfalita herpetică se tratează cu tratament specific, meningita cu West Nile nu prea are tratament specific. Important este și cum răspunde organismul fiecăruia, și ce fel de formă face, dar mortalitatea este destul de mare la West Nile, cel puțin în cazul persoanelor în vârstă.Există profilaxie, un vaccin împotriva acestei boli provocate de virusul West Nile?Nu avem profilaxie. Există un producător din industria Pharma care a produs un vaccin împotriva encefalitei transmisă de țânțari, dar nu știm dacă se adresează și infecției cu West Nile. Încă nu este pe piață acest vaccin, încă nu a fost prezentat oficial. În acest moment nu avem vaccin împotriva virusului West Nile, cum nu există nici împotriva malariei. Este motivul pentru care și supraveghem atent, pentru că are un potențial grav. Nu am avut până acum epidemii în România. Au fost mici focare sau cazuri izolate, în zona Constanța, Tulcea, dar, dacă se înmulțesc țânțarii purtători de West Nile, atât ne mai trebuie.Singura modalitate de apărare împotriva țânțarilor purtători de virusul West Nile sunt spray-urile, plasturii sau brățări repelent și plase împotriva insectelor amplasate la geamuri. Profilaxie nu există pentru evitarea contactării bolii produse de acest virus. Important este că cea mai mare parte a oamenilor înțepați de țânțarii purtători de West Nile nu au simptome, peste 90 la sută, susțin medicii infecționiști.