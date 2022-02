Cartoful ingrasa mai mult decat oricare alt aliment

Un nou studiu efectuat de Scoala Medicala Harvard arata ca dintre toate alimentele, cartoful ingrasa cel mai tare. Cercetatorii spun ca o portie in plus de cartofi, indiferent ca sunt fierti, prajiti sau copti, poate creste greutatea mai mult decat o cana de bautura dulce sau decat inca o portie de carne rosie.

Trei grupuri separate, insumand 120.877 persoane din America, au fost implicate in studiu, atat femei cat, si barbati ce nu sufereau de vreo boala cronica. Schimbarile in stilul lor de viata si greutate au fost evaluate din 4 in 4 ani. In acest rastimp, specialistii au constatat ca subiectii se ingrasau cu aproximativ 1,5 kilograme din cauza cresterii cantitatii anumitor alimente. Potrivit Care 2, cel mai adesea acest aliment era reprezentat de cartofi, consumati ca atare sau sub forma de chipsuri. Alte lucruri ce provocau ingrasarea mai erau carnea rosie, bauturile carbogazoase sau alimentele procesate.

Niciun produs nu a ingrasat insa la fel de mult precum cartofii. Desi Asociatia Americana a Inimii a etichetat cartoful ca un aliment bun pentru sanatate, acesta este un aliment bogat din punct de vedere caloric, raportat la cantitate. Un cartof fiert mare are in jur de 278 calorii, iar o portie de cartofi prajiti are 500-600 calorii. Acest fapt depaseste in mod evident o cana de suc acidulat, care are in jur de 140-150 calorii.

Frank Muir, presedintele Comisiei ce se ocupa de cartofi in Idaho, spune ca cercetatorii au vrut sa-si dea seama ce sta la baza crizei legate de obezitate. Desi aceasta leguma are valoare nutritiva mare comparativ cu pretul la care este cumparata, trebuie consumata cu moderatie. In tari precum Asia, cartofii sunt o raritate si poate asa se explica si silueta oamenilor de acolo.

Daca nu esti in crestere sau nu faci sporturi de performanta ori nu mergi des cu bicicleta, inoti sau alergi, ai mare grija la ce, si mai ales cat mananci. Consumand un fruct in plus pe zi, vei slabi aproximativ 200 grame in decursul a 4 ani, iar nucile sunt chiar mai benefice. In schimb, portiile suplimentare de cartofi ingrasa.

