7 recomandari pentru a preveni cancerul de san

O lista cu 17 substante chimice importante ce ar provoca tumorile mamare la soareci si la care multe femei sunt zilnic expuse a fost stabilita de catre cercetatorii americani in urma unui studiu publicat luni in revista "Environmentel Health Perspectives".

Este vorba de substante chimice prezente in benzina, motorina si de alte particule din gazul de esapamant al vehiculelor, in covoarele din plastic, dizolvanti, in anumite produse necesare indepartarii impuritatilor de pe unele obiecte si in cele folosite pentru tratarea apei potabile, explica doctorul Ruthann Rudel, director de cercetare al Silent Spring Institute din Newton, cooautorul studiului, conform L'Express.

De aceea, oamenii de stiinta americani recomanda luarea urmatoarelor masuri de precautii:

- Pe cat posibil, limitarea expunerii la emanatiile de benzina, motorina sau gaz de esapament ale vehiculelor;

- Folosirea unei hote in timpul gatitului pentru ventilarea corecta a bucatariilor si reducerea carbonizarii alimentelor;

- Nu cumparati mobilier (canapea, fotolii), continand spuma poliuretanica si asigurati-va ca nu au fost tratate cu sustante ignifuge;

- Evitati covoarele si alte materiale textile sintetice;

- Gasiti o curatatorie care nu foloseste perclorotilena sau alti solventi;

- Procurati-va un filtru bun cu carbune pentru filtrarea apei inainte de a o consuma;

- Reduceti expunerea la substantele chimice aflate in praful din locuinta, scotandu-va incaltamintea la intrare si folosind un aspirator dotat cu un filtru HEPA care retine cele mai fine particule.

Cancerul de san reprezinta a doua cauza a mortalitatii la femei in Statele Unite, cu 40.000 de decese estimate in 2014 si cu 232.670 de noi cazuri diagnosticate, potrivit Institutului National de Cancer, care cifreaza la 2,89 milioane (per total) numarul femeilor afectate pana acum de acest cancer.

