Cancerul la san omoara mai putine femei in UE, dar mai multe in Romania

Mortalitatea provocata de cancerul de san s-a redus semnificativ in Europa in ultimii 20 de ani, insa in timp ce in Islanda a scazut cu 45 la suta, in cazul Romaniei a inregistrat o crestere de 17 procente, reiese dintr-un studiu publicat de The British Medical Journal si citat, joi, de Reuters.

Mortalitatea in cazul cancerului la san a scazut gratie procedurilor de investigare tot mai amanuntite, dar si politicilor de sanatate, Marea Britanie si Islanda conducand detasat in acest top, au afirmat oamenii de stiinta.

Cercetatorii condusi de Philippe Autier, de la Institutul International de Cercetare si Preventie din Franta, au analizat schimbarile inregistrate in ceea ce priveste rata mortalitatii la femeile afectate de cancer, in 30 de tari europene, intre 1989 si 2006, descoperind ca aceasta rata a scazut in medie cu o cincime.

Insa mortalitatea provocata de cancerul la san a ramas la acelasi nivel sau chiar a crescut in anumite tari din Europa Centrala, cercetatorii afirmand ca este nevoie de mai multe eforturi pentru imbunatatirea procedurilor de diagnostic si tratament, spre "a reduce mortalitatea in cazul cancerului de san, lucru care poate fi evitat".

Cancerul de san ucide anual in jur de jumatate de milion de persoane in intreaga lume, fiind cel mai comun tip de cancer la femeile din natiunile dezvoltate.

Rata mortalitatii in cazul acestei afectiuni a scazut cu 12 procente in Finlanda, cu 11 procente in Franta si cu 16 procente in Suedia.

