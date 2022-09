Cercetatorii sustin ca au intrat intr-o noua era a razboiului dus impotriva cancerului, dupa ce au facut "cea mai mare descoperire a ultimilor ani".

Un nou tratament numit "imunoterapie", realizat de cercetatori din SUA si Marea Britanie, a oferit rezultate excelente pana in acest moment, conform Daily Mail, care il prezinta ca fiind "cea mai mare descoperire a ultimilor ani".

Potrivit cercetatorilor, acest tratament este considerat mai bun decat chimioterapia si ii va lua locul in cel mult cinci ani.

In urma testelor, s-a putut observa ca tratamentul da roade in special in cazurile de cancer la piele sau la plamani, sustin expertii.

Conform oamenilor de stiinta, imunoterapia functioneaza prin antrenarea sistemului imunitar sa atace celulele canceroase. In mod obisnuit, sistemul imunitar este instruit sa lupte impotriva infectiilor si a cancerului, insa unele tumori sunt capabile sa dezvolte scuturi de protectie, iar sistemul imunitar, chimioterapia si alte medicamente devin ineficiente.

Totusi, in cazul imunoterapiei lucrurile stau diferit intrucat noul tratament descompune scuturile si antreneaza corpul pentru a ataca tumorile.

Reusita neasteptata in tratamentul cancerului de piele

Despre tratament nu se cunosc insa foarte multe detalii momentan. Oamenii de stiinta au mentionat ca tratamentele sunt oferite intr-o perfuzie o data la cateva saptamani si costa in jur de 100 de mii de lire sterline pe an, pentru un pacient.

Rezultatele studiilor

In ultimii ani, in Marea Britanie au avut loc mai multe studii pentru a se putea observa mai bine eficienta tratamentului. Au fost supusi la teste 950 de pacienti cu cancer de piele avansat, iar rezultatele sunt imbucuratoare. In cazul a 60% dintre ei, tumorile au scazut sau au fost tinute sub control, anunta oamenii de stiinta.

In functie de caracteristicile tumorilor, au existat si cazuri in care rata eficientei printre anumite categorii de pacienti a fost doar de 15%. Totusi, in cazul in care s-au combinat doua tipuri de tratamente, chiar si in aceste cazuri, rata eficientei a crescut la 60%.

Expertii spera astfel ca imunoterapia va fi eficienta pentru cel putin jumatate dintre pacienti.

De asemenea, cercetatorii mentioneaza ca un alt lucru imbucurator este acela ca efectele secundare sunt mai putin severe decat in cazul chimioterapiei. Ele includ eruptii cutanate, stari de oboseala si de rau.

Ce spun doctorii

Peter Johnson, directorul departamentului de oncologie de la Cancer Research (Marea Britanie): "Dovezile sugereaza ca suntem la inceputul unei ere noi pentru tratamentele pentru cancer. Nu pentru fiecare tip de cancer, dar pentru unele dintre cele pentru care ne-am luptat cel mai mult".

Roy Herbst, seful departamentului de oncologie de la Yale Cancer Centre (SUA): "Imunoterapia ar putea deveni tratamentul standard in locul chimioterapiei in urmatorii cinci ani. Cred ca vedem o schimbare. Putem vedea un raspuns in doar cateva saptamani. Unii pacienti au supravietuit uimitor".

Roger Perlmutter, presedinte de cercetare la firma de medicamente Merck, care dezvolta acest tratament: "Imunoterapia se poate dovedi un tratament mai important decat a fost chimioterapia, poate cel mai important creat vreodata".

James Larkin, consultant la spitalul Royal Marsden din Londra: "Tratamentul este revolutionar. Trebuie sa fim precauti la folosirea cuvantului vindicare, dar avem suficienti pacienti care sunt practic eliberati de cancerul de piele acum si duc o viata normala".

