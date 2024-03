Creste numarul de cancere din tarile sarace

Un raport mondial dat recent publicitatii arata ca numarul de cancere de san si cervicale din tarile sarace e in crestere, numai anul trecut fiind diagnosticate 2 milioane de femei.

In plus, s-a observat ca boala se instaleaza mai devreme decat pana acum, respectiv inainte de 50 de ani, conform BBC, care citeaza Lancet.

Tot anul trecut au fost inregistrate 625.000 de decese in randul femeilor, cauzate de cancer, mai arata statistica intocmita de expertii americani si australieni.

Oamenii de stiinta de la Universitatea Washington, in Seattle, si cei de la Universitatea Queensland, din Australia, atrag atentia ca incidenta cancerelor in randul femeilor creste cu circa 3% anual, iar cea a deceselor cauzate de boala cu 2%. Si faptul ca populatia este imbatranita este un factor hotarator, la fel ca si dieta, obezitatea, factorii genetici sau economia unei tari.

In trecut, principalele cauze ale deceselor in randul femeilor ce nu intrasera la menopauza, din tarile aflate in curs de dezvoltare, erau complicatiile de la nastere sau din timpul sarcinii.

Concluziile au reiesit in urma analizarii statisticilor din 187 de tari, intocmite in perioada 1980 - 2010.

