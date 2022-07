Femeile cu diabet risca sa faca si cancer colorectal

Femeile varstnice care au fost deja diagnosticate cu diabet risca si alte probleme de sanatate. Specialistii americani au descoperit ca ele au o predispozitie dubla la cancerul colorectal.

Pericolul exista, potrivit cercetatorilor de la Mayo Clinic, dupa varsta de 55 de ani, relateaza EmaxHealth.

In SUA, cancerul colorectal este a treia forma letala de cancer. In 2009, 54.090 de femei au fost diagnosticate cu cancer de colon. Cat despre cancerul rectal, 17.290 de femei au primit acest diagnostic, conform American Cancer Society. Se estimeaza circa 24.680 de decese de pe urma cancerului colorectal, in cazul femeilor.

In cadrul prezentului studiu, oamenii de stiinta au monitorizat 37.695 de voluntare de peste 55 de ani, inca din 1986. Din acest grup, 2.361 au fost diagnosticate cu diabet de tip II, iar 1.200 s-au imbolnavit si de cancer colorectal.

O alta cercetare realizata tot in SUA, pe 45.516 femei, a aratat ca riscul cel mai mare de a se imbolnavi de cancer colorectal este dupa 4 ani de la primirea diagnosticului pentru diabet.

