Femeile diabetice prezinta risc marit de cancer, nu si barbatii

Femeile care sufera de diabet prezinta un risc cu 25% mai mare de a se imbolnavi si de cancer, comparativ cu cele care nu au diabet, arata un studiu recent.

Nu acelasi lucru se intampla si in cazul barbatilor diabetici, acestia neavand o predispozitie mai mare catre cancer, relateaza Daily Mail, citand un studiu realizat de o universitate din Tel Aviv.

Diabetul a fost intotdeauna legat de cancer, insa pana acum nu s-a stiut ca exista diferente in ceea ce priveste predispozitia in functie de sex. Diabetul se afla in stransa legatura si cu alte boli, printre care si cele de inima.

In cadrul cercetarii au fost monitorizate 17.000 de persoane diabetice, descoperindu-se ca femeile aveau o predispozitie marita catre cancer de colon si ovarian.

