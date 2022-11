Posibile cauze ale cancerului mamar - de la anticonceptionale la lucratul in ture

Despre boli atat de raspandite precum cancerul mamar exista numeroase mituri, acestea nefacand decat sa reflecte preocuparea omului de rand, de multi ani, legata de aceasta afectiune. Din pacate, multi se rezulma la ceea ce aud sau citesc in publicatii obscure, neluand in seama si parerea celor avizati.

Daily Mail a stat de vorba cu mai multi specialisti, pentru a face lumina in aceste mituri incalcite, astfel ca tu sa stii care dintre obiceiurile tale iti pot face intr-adevar rau.

Numai in Marea Britanie, unde numarul acestor cazuri este in crestere, se intalneste cate un astfel de caz la fiecare 9 femei, arata statisticile. De vina e, cel mai adesea, stilul de viata "occidental", care implica bautul si mancatul in exces, combinate cu prea putina miscare.

In unele cazuri, e drept, exista si o componenta genetica, femeile mostenind gene de genul BRCA-1 sau BRCA-2. Insa la fel de adevarat este ca mediul inconjurator poate fi raspunzator de aparitia acestei boli, prin favorizarea unui nivel mare de estrogen.

Folosirea produselor de curatat

Ads

Ipoteza: Un studiu recent realizat in SUA a atras atentia ca femeile care folosesc deodorizante pulverizante sunt cu 20% mai predispuse sa se aleaga cu aceasta boala, iar utilizarea lor zilnica duce acest risc chiar pana la 30%. Iar aceasta legatura a parut chiar mai puternica in cazul deodorizantelor solide, acestea dubland predispozitia la cancer mamar.

Ce spun specialistii: Studiul s-a bazat pe marturiile persoanelor care au fost deja diagnosticate, iar amintirile acestora sunt din anii anteriori diagnosticului, destul de multi. Iar amintirile pot fi manipulate, mai ales daca iti doresti sa dai vina pe ceva sau pe cineva pentru "nedreptatea" suferita. In plus, studiul s-a realizat pe doar 1.600 de subiecti.

Risc: slab

Alcool

Ipoteza: Nenumarate studii au aratat ca chiar si un consum moderat de alcool poate mari considerabil riscul de cancer mamar. Iar cu cat mai frecvent consumi alcool, cu atat si riscul va fi mai mare. In teorie, alcoolul modifica nivelul de hormoni din organism, marind cantitatea de estrogen, despre care se stie ca stimuleaza evolutia tumorilor canceroase.

Ads

Studiile au aratat ca, in comparatie cu femeile care nu consuma alcool, cele care beau un pahar pe zi prezinta un risc de cancer mamar mai mare cu 10,6%. In cazul in care cantitatea este mai mare, si riscul creste direct proportional.

Ce spun specialistii: Studiile au aratat ca exista negresit o legatura intre consumul de alcool si cancer, in general, mai cu seama cel mamar. Iar cea mai buna abordare este renuntarea la o cantitate cat mai mare de alcool.

Risc: puternic

Cresterea in greutate

Ipoteza: Cu cat mai mult ajunge o femeie sa cantareasca in viata de adult, cu atat mai mare va fi si riscul de cancer la san dupa menopauza. Si asta pentru ca tesutul gras devine principala sursa de estrogen, iar cu cat va fi mai substantial, cu atat si nivelul estrogenului va fi mai mare.

Cercetarile au aratat ca o femeie de 1,61 metri care se ingrasa cu pana la 14 kilograme intre 20 si 50 de ani va avea o predispozitie dubla la aceasta boala.

Ads

Ce spun specialistii: A-ti pastra o greutate in parametri normali este una dintre cele mai bune abordari in a te feri de cancerul la san, iar ceea ce au dezvaluit studiile este purul adevar.

Risc: puternic

Antiperspirante

Ipoteza: Studiile au aratat ca sarurile de aluminiu, folosite ca ingrediente in antiperspirante, pentru blocarea transpiratiei, pot cauza cancerul mamar.

Teoria este aceea ca deoarece acesti agenti previn eliberarea unor toxine din organism, prin sudoare, in caz contrar toxinele se acumuleaza in imediata vecinatate a sanilor, ducand la cancer. Un studiu de mica anvergura a gasit o legatura directa intre antiperspirante (mai precis intre parabeni, folositi in antiperspirante si nu numai) si cancerul mamar.

Un studiu amplu, de acesta data, a conchis ca nu exista dovezi ca ar trebui sa nu mai folosim antiperspirantele, mai cu seama cele de tip roll on.

Ce spun specialistii: Nu exista indeajuns de multe dovezi in sprijinul ideii ca antiperspirantele sunt periculoase. In plus, exista nenumarate alte cai prin care organismul poate scapa de toxine. Cat despre legatura dintre parabeni si aluminiu si cancer mamar, teoriile nu sunt fondate.

Ads

Risc: slab

Anticonceptionale

Ipoteza: Exista studii care sugereaza ca pilula combinata, cea mai comuna forma de contraceptie, care contine atat estrogen, cat si progesteron, expune femeile la un risc crescut de cancer mamar. Insa, tot acestea arata ca la 10 ani dupa ce nu mai este administrata, riscul scade, devenind la fel de mic ca si inainte de a se recurge la aceasta metoda de contraceptie.

O cercetare de anvergura, realizata pe 46.000 de femei, a aratat insa ca nu exista nicio diferenta, din punctul de vedere al riscului de cancer mamar, intre femeile care iau zilnic pilula si cele care aleg alte metode contraceptie, ce nu implica hormonii.

Ce spun specialistii: Desi e adevarat ca anticonceptionalele maresc putin riscul de cancer la san, majoritatea celor care le iau se afla la o varsta la care riscul aparitiei acestei boli este foarte mic. In plus, pilula protejeaza de cateva tipuri de cancer, micsorand riscul instalarii de cancer ovarian, efectul ei fiind resimtit timp de 15 - 20 de ani de cand nu mai este administrata.

Ads

Risc: puternic

Sutiene cu sarma

Ipoteza: In popor se spune ca sutienele cu cadru metalic pot cauza cancerul mamar, obstrictionand fluxul limfatic. Insa unii experti spun ca, in realitate, riscul mai mic de cancer mamar al femeilor care nu poarta sutien nu are legatura cu acest aspect, ci, mai degraba, cu greutatea lor mai mica, ce le permite sa iasa pe strada astfel.

Ce spun specialisti: nu exista dovezi in sprijinul ipotezei ca sutienul cu asa-zisele "sarme" ar mari riscul de cancer la san.

Risc: slab

Fumat

Ipoteza: Unele studii sugereaza ca fumatul mareste riscul acestei boli, chiar daca legatura intre cele doua este inca neclara. E drept, insa ca experimentele au aratat ca chimicalele inhalate de soarecii expusi la fumul de tigara s-au imbolnavit de cancer mamar. In plus, aceste chimicale inhalate au fost gasite chiar si in laptele de mama.

Un alt studiu realizat in California, in 2005, a gasit dovezi clare ca femeile tinere expuse fumului de tigara in mod constant se pot alege cu aceasta boala. Alte studii au aratat ca urmarile cele mai grave sunt cand expunerea este in copilarie sau adolescenta.

Ce spun specialistii: Chiar daca inca nu e clar daca fumatul cauzeaza sau nu cancerul la san, se stie ca toxinele din tigara pot avea ca urmare destule tipuri de cancer, asa ca ar trebui sa fie suficient pentru a te lasa de tigara si evita locurile in care se fumeaza.

Risc: puternic

Lipsa alaptatului

Ipoteza: Unele cercetari au aratat ca femeile care isi hranesc la san copiii au un risc mai mic de cancer mamar, mai ales daca acest obicei este de durata, de chiar pana la doi ani.

Exista voci care spun ca alaptatul ajuta pentru ca reduce numarul total de cicluri menstruale din viata unei femei, micsorand expunerea ei la hormoni precum estrogen si progesteron.

Ce spun specialistii: Cu cat o femeie alapteaza pentru mai mult timp, si riscul ei de cancer mamar va fi mai mic.

Risc: puternic

Lucrul in ture

Ipoteza: Cateva studii au aratat ca femeile care lucreaza in schimburi, noaptea, prezinta o predispozitie mai mare la cancerul la san.

Se crede ca aceasta este urmarea dezechilibrelor melatoninei, un hormon a carui secretie este afectata de expunerea la lumina solara. Cand nivelul de melatonina creste, cel al estrogenului scade, ceea ce inseamna ca mai putin somn presupune mai putina melatonia si mai mult estrogen.

Ce spun specialistii: Din pacate, marea majoritate a studiilor nu au luat in seama si alti factori, cum ar fi riscul ereditar de cancer, greutatea, cantitatea de alcool consumata si numarul copiilor avuti. Ceea ce inseamna ca aceste concluzii pot fi puse la indoiala, fiind nevoie de noi studii in acest sens.

Risc: slab

Ads