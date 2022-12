Soia te scapa de cancerul la san

Femeile care au consumat cu regularitate in copilarie soia sunt mai protejate de riscul aparitiei cancerului la san. O masa pe saptamana de soia, in cazul adolescentelor, are efecte benefice asupra adultului.

Cercetatorii americani au realizat un studiu, pe un esantion de 1600 de femei, in care au analizat modul in care consumul de soia in adolescenta influenteaza starea de sanatate la maturitate, informeaza Reuters.

Rezultatele testelor au aratat ca femeile care au consumat in copilarie acest aliment cel putin o data pe saptamana sunt cu 60% mai protejate de riscul aparitiei cancerului la san.

"Este primul demers al acestei cercetari, dar studiile vor continua. Inca nu recomandam o dieta in acest sens pentru ca suntem inca la inceput, dar rezultatele sunt concludente", a spus unul din conducatorii studiului, Regina G. Ziegler.

Cercetatorii au analizat intreg regimul de viata si alimentatie al femeilor care au participat la studiu.

Ei cred ca izoflavonele din soia joaca un rol activ in reducerea actiunii celulelor cancerigene.

