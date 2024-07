Vaccin eficient in 70% dintre cazurile letale de cancer

Un vaccin despre care s-a demonstrat ca este eficient in 7 din 10 cazuri letale de cancer a fost realizat de oamenii de stiinta. Testele au aratat ca, sub actiunea vaccinului, tumorile s-au micsorat cu 80%.

Oamenii de stiinta de la Universitatea din Georgia si Clinica Mayo au demonstrat ca vaccinul este eficient mai ales in cazul cancerului de san, dar ar putea da rezultate bune si in cazul celui de prostata, pancreatic si ovarian, relateaza Daily Mail.

Pana acum experimentele s-au realizat pe soareci, insa in doi ani ar putea fi testat si pe subiecti umani. Daca totul va merge bine, vaccinul, unul dintre primele de acest fel, ar putea ajunge pe piata pana in 2020.

In loc sa atace celulele canceroase, eventual si pe cele sanatoase, acest risc existand intotdeauna, asa cum fac alte medicamente, noul tratament ajuta sistemul imunitar sa lupte cu tumorile. Oamenii de stiinta s-au concentrat pe o proteina numita MUC1, care se gaseste in concentratii mai mari in celulele canceroase decat in cele sanatoase. Nu numai ca este in concentratie mai mare, insa are si o forma distincta, continand si zahar. Vaccinul nu face decat sa antreneze sistemul imunitar sa recunoasca acest tip de zahar si sa atace celula.

Acest tip de zahar se gaseste in corpul a 90% dintre femeile care sufera de cancer mamar, dar si in cazul a 60% din barbatii cu cancer de prostata. Oamenii de stiinta cred ca in mai bine de 70% dintre cazurile de cancer este prezent acest tip de zahar, ceea ce face ca vaccinul sa fie eficient.

Ads