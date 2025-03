Solutia salvatoare pentru cine vrea sa tina post cu "carne"

Intrebarile cu privire la mediu si etica pe care le ridica consumul de carne ar putea disparea in viitor, multumita tehnologiei.

Protejarea animalelor si gasirea unor metode high-tech de a imita carnea au devenit o prioritate.

In ultimele decenii, alternativele pentru carne au evoluat de la chiftelute de soia la burgeri sintetici.

In 2013, un proiect finantat de Serghei Brin, cofondatorul Google, care avea drept scop crearea unui hamburger sintetic, a fost dus la bun sfarstit. Hamburgerul a fost creat cu ajutorul celulelor stem extrase din muschiul de vaca. Acestea au fost apoi trecute intr-un mediu de crestere, unde au inceput sa se imbine.

"Celulele fac toata treaba, trebuie doar sa le oferim conditiile propice", a explicat atunci dr. Mark Post, creierul din spatele proiectului.

Josh Schonwald, jurnalist in domeniul culinar din Chicago, a fost de acord ca gustul general era acela de carne, dar ca se simtea putin lipsa grasimii.

Acum este randul Tyson Foods sa faca valuri. Compania a anuntat ca va mari investitia in Beyond Meat. Ei se ocupa de producerea de burgeri care au gust de vita, dar sunt facuti din plante. Beyond Meat deja vinde burgeri in mai mult de 5.000 de magazine si peste 4.000 de restaurante, hoteluri si cantine universitare. Noua investitie va tripla productia.

Stiinta a rezolvat ce mai mare problema si in viitor o sa mananci carne sintetica!

