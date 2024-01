Ciocolata si sanatatea - adevaruri de necontestat

Daca simti ca nu poti trai fara un mic deliciu in fiecare zi, probabil gusti fiecare bucatica de ciocolata cu un sentiment de vinovatie, caci toata lumea spune ca te va ingrasa si nu-i va face bine organismului.

Atat timp cat alegi varianta buna, in schimb, si anume pe cea neagra, cu un continut mare de cacao, te vei bucura de cateva avantaje in plus, fata de cei care se feresc de aceasta forma de rasfat. Iata in ce fel iti face bine ciocolata, potrivit Huffington Post:

Scade riscul de atac cerebral

Un studiu suedez din 2011 arata ca femeile care mananca mai mult de 45 de grame de ciocolata pe saptamana au un risc mai scazut cu 20 de procente de a suferi un atac cerebral fata de cele care consuma mai putin de 9 grame.

Iti face inima mai puternica

Ciocolata neagra scade presiunea sanguina si colesterolul rau, asa ca tine la distanta si bolile de inima. Acest lucru se intampla datorita proprietatilor sale antiinflamatoare.

Iti da senzatia de satietate

Fiindca este bogata in fibre, ciocolata neagra iti mentine senzatia de satietate, asa ca vei manca mai putin, dupa cum spun oamenii de stiinta de la Universitatea Yale. Decat sa rontai fel de fel de snacks-uri pline de chimicale, mai bine mananci o bucatica de ciocolata si iti vei reduce si poftele pentru dulce si sarat.

Ciocolata lupta cu diabetul

Un studiu italian din 2005 arata ca ciocolata creste sensibilitatea la insulina, reducand in acest fel riscul instalarii diabetului.

Ciocolata iti protejeaza pielea de arsurile solare

Cu toate ca cele mai multe persoane stiu ca ciocolata produce acnee, un mit des raspandit, cea neagra chiar este buna pentru piele, datorita faptului ca are antioxidanti numiti flavonoide, care protejeaza epiderma de razele ultraviolete.

Ciocolata calmeaza tusea

Un ingredient din ciocolata are puterea de a ameliora tusea, calmand un nerv de la nivel cerebral care produce acele episoade suparatoare. La sfarsitul lui 2010, cercetatorii au incercat sa creeze un medicament care sa contina aceasta substanta, teobromina, pentru a inlocui siropul cu codeina, despre care s-a aratat ca are efecte nocive.

Ciocolata iti imbunatateste starea de spirit

In afara de faptul ca te vei simti rasfatata de gustul ciocolatei, substantele pe care aceasta le contine iti vor alunga stresul.

Ciocolata imbunatateste circuitul sanguin

Datorita prafului de cacao continut, care are proprietati anticoagulante, subtiind sangele la fel ca si aspirina, ciocolata previne accidentele cardiovasculare.

Vei vedea mai bine

Datorita abilitatii ciocolatei de a imbunatati circulatia sanguina, in special la nivelul creierului, are de castigat si retina, fiind irigata mai bine, conform studiilor derulate la Universitatea Reading. Astfel, vederea va fi imbunatatita sau macar degenerearea retinei va fi ingreunata.

Vei fi mai destept

Imbunatatind circulatia sangelui catre creier, ciocolata neagra ne ajuta sa fim mai energici si sa ne concentram mai bine. Asa ca n-ar fi rau sa iei cu tine, in loc de fituica, o ciocolata la examen.