Veste excelenta pentru femeile care beau cafea!

Ziare.

com

Cercetarea realizata in SUA a aratat ca femeile cu varste cuprinse intre 20 si 44 de ani care beau doua sau trei cesti de cafea pe zi au cel mai putin tesut adipos, respectiv cu 3,4% mai putin fata de persoanele care nu consuma cafea deloc.Cat despre femeile cu varste cuprinse intre 45 si 69 de ani, cele care beau patru sau mai multe cesti de cafea pe zi au un procent de adipozitate cu 4,1% mai scazut decat cele care nu au acest obicei, potrivit MedicalXpress In general, procentul mediu al grasimii totale corporale a fost cu 2,8% mai redus in cazul femeilor de toate varstele care au obiceiul de a bea cafea.Interesant este insa ca aceste concluzii se pastreaza chiar si atunci cand intra in ecuatie cafeaua fara cofeina, se arata intr-un raport publicat de The Journal of Nutrition.In plus, nu au existat diferente intre fumatori si nefumatori sau oamenii sanatosi si cei cu boli cronice."Cercetarile noastre sugereaza ca ar putea fi vorba despre compusi bioactivi in cafea, in afara de cofeina, care pot regla greutatea si care ar putea fi folositi drept compusi anti-obezitate", a declarat unul dintre autorii studiului, dr. Lee Smith, de la Anglia Ruskin University.A.P.