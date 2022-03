Cum ne afecteaza Internetul memoria - Efectul Google

Internetul are o influenta majora asupra modului in care gandim, inclusiv asupra modului in care ne folosim memoria: specialistii arata insa ca influenta nu ar fi tocmai pozitiva, in cazul memoriei.

Google, Facebook, Wikipedia si alte surse de informare schimba modul in care ne formam amintirile. Avem la dispozitie, instantaneu, orice sursa de informare, motiv pentru care memoria incepe sa ne lase cand avem nevoie de ea.

Este asa-numitul "efect Google", studiat de psihologi la Universitatea Columbia, in Statele Unite, arata revista Science.

De multe ori, cand uitam ceva, avem la dispozitie alte surse de informare, cum ar fi rudele, colegii de la munca sau prietenii, motiv pentru care acestia servesc ca surse de informare externa.

Insa Internetul ofera mult mai mult decat aceste surse, cu mai putin efort. "Avem si ceva dependenta de Internet, ne asteptam sa obtinem informatii de cate ori vrem sa stim ceva", explica Betsy Sparrow, profesor de psihologie la Universitatea Comlumbia.

Experimentele au aratat ca, in cazul in care ne asteptam ca informatia sa fie stocata intr-un computer, ne vom aminti mai putin decat in cazul in care stim ca informatiile vor fi sterse si nu le putem regasi.

Insa memoria nu cedeaza complet, cand stim ca avem informatia stocata in computere: avem sanse mai mari sa ne amintim in care folder din computer este stocata informatia. Astfel, efectul Google este ca, in prezent, avem tendinta sa ne amintim mai curand unde sunt lucrurile si cum putem sa le gasim.

Specialistii nu cred insa ca efectul Google este unul negativ: in final, aceasta schimbare ne poate ajuta sa intelegem lucurile mai bine si sa invatam mai bine. "Memoria nu inseamna doar a memora", sustine psihologul, care adauga ca efectul ne poate ajuta sa stergem informatii de care nu avem nevoie si sa ne ocupam mai mult de procesarea informatiilor existente, mai precis de o mai buna intelegere.