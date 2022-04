Dieta bogata in fructoza obtinuta prin procesare te face uituc

Un studiu recent realizat la UCLA, pe cobai, a scos in evidenta faptul ca o dieta bogata in fructoza, nu cea naturala, ci cea obtinuta in urma procesarii, face creierul sa functioneze mai lent, afectand memoria si procesulde invatare.

E drept ca rezultatele nu se vad imediat, insa pe termen lung creierul are de suferit, cei in cauza devenind uituci, explica autorul studiului, Fernando Gomez-Pinilla, conform NYDailyNews.com.

Din fericire, acizii grasi omega 3, care se gasesc mai ales in somon, nuci si seminte de in, pot remedia aceasta problema.

In cadrul studiului, oamenii de stiinta s-au concentrat asupra fructozei din siropul de porumb, ingredient deloc scump si de sase ori mai dulce decat zaharul.

In cadrul experimentului, ambele grupuri de rozatoare au consumat acest tip de fructoza, insa unul a beneficiat si de acizi grasi omega 3. Inainte de studiul propriu-zis, cobaii au fost hraniti normal, beneficiind de antrenamente (proba labirintului) de doua ori pe zi, timp de cinci zile.

Dupa sase saptamani de cura cu fructoza, abilitatile subiectilor au fost testate, reiesind ca rozatoarele care primisera acizi grasi omega 3 au iesit mai repede din labirint decat ceilalti, dupa cum se mentioneaza intr-un raport publicat de Journal of Physiology.

