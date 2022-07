Marele pericol la care te expui: Ce metale inghiti fara sa vrei

Apa si medicamentele sunt surse care ne contamineaza corpul cu cantitati mari de metale ce pot avea efecte grave asupra organismului.

Metalele ajung in corp pe cai nestiute, ceea ce reprezinta o veste proasta pentru sanatatea ta. Pe masura ce oamenii imbatranesc, ele nu mai sunt controlate de organism asa cum trebuie, ajungand, in cele din urma, in zone sensibile precum creierul, scrie Fox News.

Cuprul

Ashley Bush, de la un institut specializat in neurostiinte, din orasul australian Melbourne, spune ca metalele reactioneaza in prezenta oxigenului si dau nastere radicalilor liberi care deterioreaza celulele creierului.

O cantitate prea mare de cupru, combinata cu o alimentatie bogata in grasimi reprezinta o combinatie ce poate provoca declinul mental al oamenilor, acesta fiind echivalent cu imbatranirea cu 19 ani.

Un test de sange poate arata cu exactitate nivelul cuprului din sange. Specialistii recomanda vitaminele care nu contin cupru. Cei care au instalatia casei din tevi facute dintr-un astfel de material trebuie sa apeleze la un filtru de apa cu osmoza inversa.

Fierul

Maladia Alzheimer a fost asociata cu nivelul crescut de fier din corp. Doctorii spun ca suplimentele cu vitamine ar trebui sa includa fier doar daca cineva chiar are deficienta din aceasta substanta. Suplimentele cu multivitamine nu trebuie luate fara recomandarea medicului. Expertii mai sustin ca produsele scumpe sunt mai bune, avand un efect benefic asupra corpului pe termen lung, conform Prevention.

Aluminiul

Oamenii cu un nivel ridicat de aluminiu in organism se confrunta, de asemenea, cu problema declinului mental. Aluminiul poate ajunge in corp prin intermediul antacidelor, acestea fiind medicamente care lupta impotriva problemelor sistemului digestiv, cum ar fi refluxul gastroesofagian.

