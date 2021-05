Cele 13 obiceiuri nesanatoase pentru creierul tau. Cat de mult rau poate sa faca izolarea sociala

1. Nu dormi suficient. Lipsa somnului la adultii in varsta creste riscul de somnolenta excesiva in timpul zilei, depresie si probleme cu atentia si memoria . Daca ai astfel de probleme, ar trebui sa eviti cofeina , alcoolul si televizorul sau computerul seara. Fa-ti o rutina linistitoare inainte de culcare seara.2. Te izolezi social. Oamenii sunt creaturi sociale. Avem nevoie de contact uman pentru a supravietui si a prospera. De asemenea, este vital pentru o functie sanatoasa a creierului. Izolarea sociala perceputa si singuratatea sunt factori de risc pentru performante cognitive mai slabe, depresie si declin cognitiv mai rapid. Persoanele care au prieteni sunt mai putin susceptibile de a dezvolta boala Alzheimer si declinul functiilor cognitive. De asemenea, sunt mai fericiti si mai productivi. Intalneste oameni noi!3. Mananci nesanatos. Consumul anumitor alimente promoveaza sanatatea creierului. Limiteaza aportul de grasimi si mancare prajita. Carnea rosie favorizeaza inflamatia - rezultatele studiilor de dieta NEUROSCIENCE MIND au determinat ca ar trebui sa mananci mai putin de 4 portii de carne rosie pe saptamana. Nici zaharul si produsele de patiserie nu sunt bune. Alege legume cu frunze, cereale integrale, nuci si fructe de padure bogate in antioxidanti si grasimi benefice. Aceste alimente ofera substante nutritive care beneficiaza intregul corp si combate imbatranirea.4. Asculti muzica foarte tare si multe ore la casti. Dauneaza auzului, creierul trebuie sa lucreze mai mult pentru a procesa informatia si nu mai stocheaza in memorie ceea ce aude5. Esti sedentar. Lipsa de activitate este legata de aparitia degenerarilor cognitive, diabet , hipertensiune, boli cardiovasculare. Iesi zilnic la plimbare, la alergat, mergi la sala.6. Inca fumezi, iar asta duce la un risc crescut de demente, in special Alzheimer.Citelte mai departe drvasiradulescu.ro 7. Mananci prea mult. Consumul excesiv si de prea multe calorii este asociat cu un risc crescut de afectare cognitiva si dementa . Daca acest comportament este un simptom al unei tulburari de alimentatie, un terapeut te poate ajuta sa inveti strategii pentru a schimba tiparele si comportamentele nedorite care conduc la alimentatia excesiva.8. Nu iesi la soare. O expunere adecvata la soare este, de asemenea, necesara pentru a mentine un nivel adecvat de vitamina D. Vitamina D este necesara pentru oase sanatoase si pentru a imbunatati starea de spirit. Expunerea la soare modifica nivelurile unor neurotransmitatori precum serotonina si melatonina.9. Nu bei apa suficient. Deshidratarea iti afecteaza creierul si contribuie la disfunctia cognitiva. Oamenii care sunt deshidratati au dificultati in functia executiva si controlul comportamentului. Deshidratarea afecteaza, de asemenea, capacitatea de atentie si creste timpul de reactie pentru sarcinile motorii. Bea multe lichide si inlocuieste electrolitii pierduti pe vreme calda si exercitii fizice. Nu astepta sa iti fie sete- atunci esti deja deshidratat. Urina trebuie sa aiba o culoare cat mai deschisa.10. Mananci prea mult zahar. O dieta bogata in zahar afecteaza functia creierului prin modificarea nivelului de bacterii benefice din intestin. Un studiu a constatat ca soarecii care au luat o dieta bogata in zaharoza au avut dificultati in memoria spatiala si flexibilitatea cognitiva.11. Suferi de repetate lovituri la nivelul capului. Leziuni repetate la cap in timpul practicarii sporturilor de contact sau activitatii fizice sunt asociate cu leziuni cerebrale traumatice, care cresc riscul de probleme cognitive, tulburari de dispozitie, dureri de cap, probleme de vorbire si comportament agresiv. Participarea la sporturi de contact, cum ar fi fotbal, baseball, softball si baschet, contribuie la numeroase leziuni ale capului in fiecare an in SUA, Ia masuri de precautie pentru a te proteja atunci cand faci astfel de sporturi. Cere ajutor imediat daca suferi o vatamare la cap.12. Traiesti intr-un mediu poluat. Poti apela la purificatoare de aer.13. Mananci prea multa sare, iar asta duce la cresterea tensiunii arteriale. Aceasta, in special in timpul varstei mijlocii, este asociata cu un risc mai mare de deficit cognitiv si accident vascular cerebral.