Caloriile ascunse din condimente

Condimentele pe care le folosim in orice mancare ascund sute de calorii, iar putine persoane stiu acest lucru. Tocmai de aceea unele cure de slabire care abunda in condimente sunt ineficiente. Nu toate insa au un continut caloric ridicat, ci numai cele bogate in sodiu, uleiuri si zahar.

Nelipsitul ketchup cu care iti condimentezi pizza sau cu care servesti cremvustii de dimineata are un continut bogat de sodiu si zahar, deci calorii in plus pentru dieta ta, informeaza Care2.

Untul de la micul dejun, iaurtul cu fructe sau ochiurile peste care ai presarat condimente speciale pe care le gasesti in comert semnifica de fapt un continut caloric ridicat pentru cea mai importanta masa a zilei.

Pranzul este poate cel mai bogat in calorii ascunse pentru ca gratarul pe care ti-l recomanda nutritionistul il condimentezi intotdeauna cu sare, piper si alte produse speciale pentru acest tip de carne, bogate in sodiu, deci cu multe calorii.

Anumite tipuri de branza pe care le consumi chiar in curele de slabire sunt si ele la fel de daunatoare pentru regimul tau. Sosul cu care mananci legumele sau pastele este si el bogat in calorii daca nu il prepari tu acasa din rosii, un praf de sare si putin piper, ci optezi pentru produsele instant pe care le poti gasi in orice magazin.

Desertul ascunde si el calorii despre care nu stiai atat in cremele prajiturilor sau biscuitilor, care contin grasimi multe, dar si zahar in exces. Prajiturile de casa, saratelele sau tortul pe care il prepari tu sunt bogate in grasimi periculoase, zaharul [e care il presari deasupra prajiturilor abunda si el in calorii, la fel si siropul pe care il adaugi in tort.

Obisnuiesti sa consumi seara o salata de legume proaspete, la care adaugi intotdeauna ulei, condimente si putina branza deasupra. Continutul caloric al salatei tale va fi considerabil marit.

Alternativa acestui regim alimentar este cea naturala. Inlocuieste painea cu cea prajita, branza se va consuma singura, fara condimente sau paste ori sosuri grele, iar daca vrei sa mananci un desert sarac in calorii, incearca un mar sau citricele.

Ketchup-ul pentru care optezi la micul dejun il poti obtine tu in casa din rosii cu putina sare si un praf de piper. Vei avea siguranta ca nu exista calorii ascunse in sosul cu care servesti aproape toate alimentele mesei de dimineata.

Renunta la maioneza sau untul de arahide care erau nelipsite de la orice masa. Le poti inlocui cu un galbenus de ou pasat, fara ulei, cu putina sare doar. Mustarul este si el o alternativa sigura de condimentare pentru ca are un continut caloric scazut.

La fel uleiul de masline si otetul din salatele tale, cu care poti condimenta cina perfecta pentru orice cura de slabire. Sucul unei lamai poate fi o alternativa pentru condimentele folosite in salata sau sosuri, dar si usturoiul pisat, cu care prepari orice sos, renuntand la produsele instant pe care le poti gasi in orice magazin.

