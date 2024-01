Curele drastice de slabire pot avea efect atat cat le tii, dar, odata terminata dieta, poti avea surpriza ca tot efortul tau sa fie in zadar, pentru ca organismul tau nu s-a obisnuit cu schimbarea obiceiurilor alimentare.

Poti scapa de calorii fara efort, facand mici schimbari in dieta, cu care organismul se poate obisnui rapid. Inlocuieste sucul de dimineata cu fructele proaspete. Sucul de portocale contine 100 de calorii, iar o portocala medie doar 60. In timp, diferentele vor fi sesizate si de cantarul pe care il consulti zilnic, informeaza healthcastle.com.

Micsoreaza portiile tale de mancare. In locul celor doua gogosi de la pranz poti servi una singura si vei reduce la jumatate caloriile acestei gustari. Pranzul tau poate fi mai bogat in legume si mai sarac in carnuri. Vei scapa de cel putin 100 de calorii daca in loc de cele doua snitele consumate, vei servi doar unul, cu o garnitura mai consistenta de legume.

Branza grasa obisnuita o poti inlocui cu una dietetica. La fel si sunca, bogata in grasimi, pe care o vei inlocui cu un alt produs cu un continut caloric mai scazut. In loc de iaurtul mare de zi cu zi poti consuma un iaurt mic cu fructe, care va avea acelasi efect, dar are un continut caloric mai scazut.

Ads

Renunta la maioneza, margarina, paine, zahar si sare in exces. Incearca sa condimentezi cat mai bine hrana zilnica pentru ca senzatia de satietate sa se instaleze rapid.

Inlocuieste friptura de porc cu cea de pui si adauga in alimentatia zilnica pestele, cu garnitura de orez. Painea consumata va fi doar prajita si redu din numarul feliilor consumate. Elimina bauturile acidulate si sucurile care nu sunt obtinute de tine, acasa.

Apa va fi consumata in orice moment al zilei, dar nu cea minerala ci apa plata. Fructele uscate contin 250 de calorii, iar cele proaspete 60 de calorii. Cand iesi cu prietenii, renunta la bere. Poti servi vin, pentru ca vei scapa de 50 de calorii la fiecare pahar consumat.

Obisnuieste-te ca la fiecare masa sa lasi cate ceva in farfurie. Nu manca daca simti ca te-ai saturat, tocmai de aceea, daca nu vei termina totul din farfurie, te vei obisnui in timp sa te saturi rapid.