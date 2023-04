Cum scapi de nostalgia de dupa vacanta

Cum august e pe duca, la fel si sezonul concediilor, cei mai multi dintre noi suntem oarecum tristi, stare care nu face deloc casa buna cu productivitatea la locul de munca si nici cu armonia de acasa.

In plus, si zilele incep sa fie mai scurte, soarele mai putin pe cer, iar starea noastra interioara se deterioreaza "natural". Putem deveni letargici, deprimati, anxiosi. Cel mai adesea, aceste stari caracterizeaza perioada septembrie - februarie, iar numarul celor afectati, care adesea au si dificultati de concentrare si un nivel mic de energie, este mai mare decat ti-ai imagina, conform ThirdAge.

Pe langa exercitiile in aer liber, care duc la eliberarea endorfinelor, ce imbunatatesc considerabil starea de spirit, si terapia cu lumina este o alternativa. Insa cel mai la indemana raman remediile sub forma de alimente.

Vitamina D Incearca sa consumi mai multe alimente care contin Vitamina D, care in mod normal se absoarbe de la soare. Aici intra pestele (ton, somon ori sardine), dar si sucul de portocale, cerealele, laptele si iarurtul.

Omega 3 Cercetarile au aratat ca acest tip de acizi joaca un rol foarte important in sinteza serotoninei, ce poate preveni simptomele depresiei. Tarile in care se consuma cantitati mari de fructe de mare si peste, bogate in acest tip de acizi, au o rata mai mica a depresiei. Surse bune de acizi grasi omega 3 sunt sardinele, heringul, macroul, dar si semintele de in, nucile, soia, semintele de canepa si cele de dovleac.