Deficienta de Omega-3, cauza a depresiei

Deficienta de acizi grasi Omega-3 ar putea fi una din cauzele aparitiei depresiei, sustin cercetatorii francezi de la institutul Inserm, care spun ca aceasta deficienta este implicata in aparitia multor boli.

Studiile realizate la institutul francez, in colaborare cu cercetatori spanioli, arata ca nivelul redus de acizi Omega-3 are consecinte nefaste asupra functiilor sinapselor si asupra comportamentelor emotionale, informeaza Science Daily.

Se pare ca regimul alimentar in tarile industrializate are din ce in ce mai putini acizi Omega-3, incepand cu secolul al XX-lea, iar acestia sunt esentiali pentru functiile cognitive. Organismul nu ii poate sintetiza, asa ca acestia trebuie obtinuti prin alimentatie.

Cercetatorii au constatatat ca, odata cu deficienta de acizi Omega-3, apare si tulburarea activitatii neuronale, prin inhibarea receptorilor canabinoidelor. Astfel, deficienta de acizi Omega-3 a dus la simptome de depresie, in cazul soriceilor testati in laboratoare: zonele creierului responsabile de recompensa, motivatie si reglare emotionala nu mai functioneaza cum trebuie.

Pentru a ne asigura ca dieta contine necesarul zilnic de acizi grasi Omega-3 este necesar sa introducem in alimentatie pestele, dar nu este singura sursa de Omega-3: migdalele, fasolea, tofu si uleiul de masline sunt de asemenea folositoare.

Ads