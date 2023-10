Cum trebuie sa arate mic-dejunul unui diabetic

Desi pare ca e fix pe dos, un mic dejun bogat in proteine si grasimi este mai eficient in coborarea nivelului de glucoza si a tensiunii arteriale printre cei care sufera de diabet de tip 2 decat o dieta in care aceasta masa este saracacioasa.

Oamenii de stiinta israelieni au descoperit, dupa ce au impartit un esantion de diabetici in doua grupuri, ca primul, care consumase un mic dejun saracacios - celalalt grup avand prima masa din zi generoasa - a mancat mai mult decat ar fi trebuit intreaga zi.

Chiar si in ciuda gustarilor constante, foamea a fost resimtita de mai toti din primul grup, pe durata intregii zile, relateaza Medical Daily.

Nu este primul studiu care arata ca prima masa din zi este obligatoriu sa fie cuprinzatoare, pentru a ne feri de tentatiile de peste zi.

Momentele in care nivelul glucozei urca in timp scurt, ca dupa masa, sunt considerate mai periculoase decat daca acest nivel ar fi constant ridicat. Cand se consuma carbohidrati, nivelul glucozei din sange creste in circa 15 minute pana la o ora.

Proteinelor le ia mai mult timp sa se transforme in glucoza, adica 3 ore, iar acestea nu se convertesc integral. O parte din proteina este folosita pentru repararea muschilor. Carbohidratii, in schimb, se convertesc 100% in glucoza.

