Insulina, o pista promitatoare in lupta impotriva maladiei Alzheimer

Primirea unei doze de insulina administrata prin vaporizare nazala a ameliorat memoria pe termen scurt a unor pacienti si evolutia maladiei Alzheimer a fost stopata timp de sase luni, ceea ce ar putea constitui o pista promitatoare impotriva acestei maladii care astazi nu poate fi vindecata ci numai incetinita.

"Este o chestiune atat de serioasa incat pregatim un studiu privind prevenirea maladiei Alzheimer", explica geneticianul Jude Poirier de la Universitatea canadiana McGill, potrivit lesoir.be.

"Daca am reusi sa intarziem aparitia ei cu cativa ani, o treime din cazuri ar disparea brusc. Pentru prima data putem actiona asupra fiziologiei maladiei. Medicamentele actuale sunt stimulatori de memorie. Ele nu functioneaza decat la o treime sau la jumatate dintre pacienti, in general timp de un an sau doi, sau in cel mai bun caz timp de trei ani", adauga geneticianul.

Suzanne Craft de la Universitatea din Washington a supus studiului o suta de pacienti care sufereau de Alzheimer moderat sau de tulburari cognitive usoare, stare care anunta maladia. Ei au primit timp de patru luni un placebo sau doua doze de insulina - una slaba (20 de unitati) si una dubla - prin vaporizare nazala.

Insulina in doza slaba a permis ameliorarea rezultatelor unui test de memorie pe termen scurt - pacientul trebuia sa asculte o poveste si apoi sa o redea - insa nu s-a intamplat acelasi lucru in cazul administrarii dozei mai mari. Cele doua doze de insulina par sa fi stopat evolutia maladiei timp de sase luni.

Cele doua grupuri care au primit insulina au inregistrat totodata o ameliorare a capacitatilor de reflectie generala evaluate prin testul numit in mod curent ADAS-cog.

Rezultatele sunt publicate in Archives of Neurology de saptamana aceasta.

Legatura dintre insulina si Alzheimer este suspectata de mult timp, pentru ca riscul diabeticilor de a suferi de aceasta maladie este mai mare. Primul studiu clinic care arata cat de promitator este acest tratament a fost publicat in 2008. Mai multe studii pe animale par sa indice faptul ca insulina administrata pe cale nazala ar putea ameliora performantele unor soareci diabetici modificati genetic pentru a dezvolta maladia Alzheimer.

Aceste rezultate trebuie sa fie totusi privite cu mare prudenta: specialistii in maladia Alzheimer avertizeaza ca aceste rezultate ar trebui sa fie confirmate de studii efectuate pe mai multi pacienti si pe o perioada mai mare, adauga sursa citata.

