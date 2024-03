Miturile false legate de Diabetul de tip 2

In acest moment se considera ca diabetul de tip 2 este maladia secolului XXI, 15% din populatia globului fiind afectata. In 2020, numarul de bolnavi de diabet de tip 2 a crescut de 4 ori comparativ cu 1980. Se estimeaza ca pana in 2050 aproape 50% din populatia planetei va suferi de diabet de tip 2.

Diabetul de tip 2 este in esenta un exces al glucozei in sange si in celule. In timp, excesul de glucoza ajunge sa afecteze toate organele corpului:

- ochii sunt afectati si se ajunge la orbire

- rinichii sunt afectati si se ajunge la dializa

- inima este afectata si se produce infarctul sau apare insuficienta cardiaca

- creierul este afectat si se ajunge la boala Alzheimer

- ficatul este afectat si se ajunge la ciroza

- picioarele sunt afectate si se ajunge la gangrena diabetica

Un studiu efectuat timp de 3 ani cu participarea unui numar de 6 clinici din SUA, Marea Britanie, dar si a Clinicilor Sciencemed din Romania, a demonstrat ca o serie de "Mituri oficiale" legate de diabetul de tip 2 sunt eronate.

Mitul nr.1: Diabetul de tip 2 este o boala genetica sau o componenta a procesului de imbatrinire - Fals deoarece cu doar 100 ani in urma diabetul de tip 2 era practic o raritate, si sunt foarte multi tineri care sunt afectati.

Adevarat ca este o problema legata de stilul de viata modern, pe baza de de stres, lipsa de miscare si alimentatie bogata in carbohidrati.

Mitul nr.2: Diabetul de tip 2 este o boala degenerativa, incurabila, care necesita administrarea de medicamente care cresc permanent cantitatea de insulina din sange - Fals, deoarece insulina are rolul de a ajuta la transportul glucozei din sange in celule. Atunci cand exista o cantitate prea mare de glucoza celula nu mai are nevoie sa preia aceasta glucoza si apare fenomenul de rezistenta la insulina. Pare ca insulina nu isi mai face treaba in mod eficient si atunci glucoza ramane in sange si apare diagnosticul de diabet de tip 2. Medicamentele administrate cresc cantitatea de insulina, care forteaza celulele sa preia din sange o cantitate mai mare de glucoza. Aparent scade cantitatea de glucoza din sange dar creste rezistenta la insulina a celulelor, ceea ce necesita mai multa insulina si genereaza o reactie in lant. Mai rau, excesul de glucoza este transformat in grasime si apare obezitatea.

Adevarul este ca acest studiu clinic a demonstrat ca solutia este reducerea cantitatii de glucoza din organism, reducerea rezistentei la insulina a celulelor, reducerea cantitatii de insulina din sange si tinerea sub control a diabetului de tip 2, fara medicatie chimica.

Corpul omenesc functioneaza ca un intreg, prin urmare atunci cand o boala se instaleaza, aceasta nu evolueaza de sine statator ci antreneaza si alte afectari de organe.

Medicina integrata Sciencemed evalueaza starea de sanatate a intregului organism prin determinarea tuturor dezechilibrelor metabolice celulare, energetice si emotionale care au condus la instalarea afectiunii organice.

Tratamentul este personalizat si se adreseaza tuturor acestor dezechilibre si starii mental - emotionale a pacientului in contextul careia a aparut afectiunea. Stresul cotidian, gandurile negative, emotiile negative, poluarea fonica, electromagnetica, geopatogena, alimentara sunt factori care induc si intretin afectiunile in planul fizic.

In cadrul studiului in clinicile Sciencemed, pacientii au participat la un program de 3 luni, in care:

- Au fost evaluati initial printr-o consultatie de medicina integrata, la nivel energetic, celular si organic iar apoi au fost reevaluati lunar;

- S-a stabilit un regim alimentar cu continut redus de carbohidrati, personalizat;

- S-au folosit produsele Hempmed Pharma, respectiv Ulei ozonat Full Extract de canepa cu CBD si Extract de ciuperca Agaricus cu Boswelia pentru reducerea rezistentei la insulina a celulelor;

- S-au facut sedinte de armonizare energerica;

- S-a stabilit un program de exercitii fizice personalizate;

- S-a stabilit un tratament personalizat, bazat pe remedii homeopate si produse fitoterapice.

Rezultatele au fost remarcabile, toti participantii au inregistrat reduceri semnificative ale valorilor glicemiei de la 160 - 185 mg/dl la valori de 110 - 115 mg/dl. De asemenea au scazut in greutate in medie cu 5 kg si s-au inregistrat si reduceri semnificative ale hipertensiunii arteriale. Si toate aceste rezultate fara a mai lua medicamente chimice sau insulina.

Medicina integrata Sciencemed trateaza omul ca un intreg tinand cont de contextul in care apare si evolueaza boala precum si de toate dezechilibrele energetice si metabolice celulare care au condus la aparitia bolii.

www.sciencemed.ro

www.hempmedpharma.com

Clinici Sciencemed in Romania:

Bucuresti 0723175208

Buzau 0735779330

