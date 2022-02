Un nou medicament pentru diabet, activat de lumina

Bolnavii de diabet vor avea in viitor o viata mai usoara datorita unui nou medicament care se activeaza doar la nevoie, cu ajutorul luminii.

El este destinat celor care sufera de diabet de tipul 2, avand capacitatea de a stimula secretia hormonului insulina atunci cand este nevoie, arata Fox News.

Noutatea consta in faptul ca medicamentul este activat cu ajutorul unei lumini albastre in zona abdomenului, dupa ce el a fost inghitit.

Dupa ce lumina respectiva nu mai este activa, actiunea acestuia inceteaza. "In principiu, acest tip de terapie permite un control mai bun al glicemiei, deoarece poate fi activat pentru o perioada scurta de timp, atunci cand e nevoie, dupa o masa", spune coordonatorul studiului, David Hodson, de la Imperial College, din Londra.

In plus, el are capacitatea de a reduce complicatiile aparute in urma bolii, deoarece directioneaza actiunea medicamentoasa acolo unde este nevoie de ea, in pancreas. In prezent, tratamentele pentru diabet pot avea afecte secundare asupra inimii si creierului, ducand uneori la secretia unei cantitati prea mari de insulina.

Studiul a fost facut in Marea Britanie, in conditii de laborator, asa ca e nevoie de mai multe teste pentru a se dovedi viabilitatea noului tratament.

Articolul pe aceasta tema a aparut in numarul din 14 octombrie al revistei "Nature Communications".

