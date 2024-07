Alimente care te ajuta sa te mentii in forma dupa menopauza

Un prag in viata fiecarei femei, menopauza nu trebuie privita cu ochi rai, chiar daca vine, intr-adevar, cu niste schimbari. O dieta potrivita, un stil de viata sanatos, pot contracara eventualele probleme de sanatate ce pot surveni in acesta perioada.

Oasele si inima, mai cu seama, merita intreaga atentie dupa instalarea menopauzei. La sfatul specialistilor, everydayhealth.com a intocmit un ghid de alimentatie pentru femeile care isi incep o noua etapa a vietii.

De obicei se instaleaza in jurul varstei de 51 de ani, cand si riscul de osteoporoza creste simtitor, la fel ca si cel al bolilor cardiace. Tocmai de aceea, lactatele usoare sunt obligatorii in aceasta perioada, in special iaurtul fara grasimi, care pe langa faptul ca tine oasele sanatoase, ajuta la mentinerea greutatii, chiar la scaderea in greutate, favorizand arderea grasimii abdominale.

Bolile cardiovasculare reprezinta principala cauza de mortalitate in cazul femeilor, iar acest risc creste odata cu inaintarea in varsta. Daca pana acum nu ti-ai facut o regula din a consuma alimente prietenoase cu inima, este momentul. Asadar, consuma alimente bogate in fibre si cereale integrale, neuitand de orezul brun.

Pentru o extraprotectie a inimii, specialistii recomanda pestele gras macar de doua ori pe saptamana. Acizii grasi omega 3 continuti te ajuta sa micsorezi riscul mortalitatii de pe urma bolilor de inima. Femeile care au intrat la menopauza ar trebui sa se imprieteneasca cu macroul, somonul, tonul si heringul.

Exista studii care au demonstrat ca aceste tipuri de peste tin si oasele puternice dupa menopauza.

Nu trebuie neglijate insa fructele si legumele, care protejeaza inima dupa menopauza. Sarace in calorii si grasimi, acestea ajuta la mentinerea unei greutati corporale sanatoase.

In plus, potasiul continut de unele fructe si legume mentine tensiunea la cote normale. In alimentatia zilnica ar trebui sa se regaseasca echivalentul a macar doua cescute de legume si fructe zilnic.

Si procentajul femeilor care se imbolnavesc de diabet dupa aceasta varsta creste simtitor, motiv pentru care ar trebui adaugate in in alimentatie si nucile. Un studiu realizat in SUA timp de 8 ani pe 49.000 de femei care intrasera la menopauza a aratat ca femeile care le introdusesera in alimentatie si-au redus simtitor riscul de diabet si bloi de inima.

In plus, s-a descoperit ca nucile contin o substanta pe care organismul o converteste in acizi grasi omega 3, un nutrient esential pentru femeile care au intrat la menopauza.

Dupa intrarea la menopauza, nici legumele sub forma de boabe, bogate in fibre, nu trebuie neglijate.

Este nevoie de cel putin 25 de grame de fibra zilnic. Asta, in conditiile in care o jumatate de cescuta de fasole contine circa 7 grame de fibra. Ca si bonus, aceste legume tin sub control nivelul zaharului din sange, prevenind "poftele" sau nevoia de rontai ceva.

