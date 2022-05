Mai este foarte putin timp pana la sarbatoarea cea mai asteptata a crestinatatii care se leaga de 1 Mai. Cei mai multi se bucura de o minivacanta cu multe mese festive si bautura din belsug. Nutritionistii spun ca este posibil sa ne bucuram de gustul mancarurilor fara sa ne imbuibam si sa transformam totul intr-un eveniment neplacut. Se pare ca un ananas dupa o masa copioasa ajuta enorm la refacerea organismului.

Medicul nutritionist Mihaela Bilic a declarat vineri, la Digi 24, ca "o zi de post de negru, asa cum se practica in Vinerea Mare, este un exercitiu binevenit pentru a face o pauza inainte de belsugul alimentar ce ne asteapta la masa de Paste, dublata, in acest an, de gratarele si micii traditionali de 1 Mai".

Daca aceasta dorinta de repaus alimentar vine din interior si nu este ostentativa, nu va exista tentatia de a "infuleca" ulterior, da asigurari medicul nutritionist.

Mihaela Bilic a oferit sfaturi si explicatii despre bucatele care stau in mod obisnuit pe masa romanilor in aceste zile - oua, friptura, stufat, verdeturi, salate, cozonac, pasca, dar si mici, bere si vin.

Astfel, aflam ca nu o sa ne otravim din cateva oua fierte dar ca trebuie sa fim foarte atenti la vopsea pentru ca poate trece de coaja si ajunge la albus.

De asemenea trebuie sa fim atenti la salatele de beuf, de vinete sau cea de icre. Acestea contin multe calorii si in cantitati mari pot afecta organismul.

Este important sa incepem masa cu ciorba pentru ca astfel ne saturam mai repede, iar drobul este un preparat sanatos.

Dupa o masa copioasa, alimentul minune este ananasul. Si mai recomandabil ar fi insa un digestiv la sfarsitul mesei. Gustul lui amar si grasimea pe care o contine au rol in a stimula o bila lenesa. La fel si cafeaua, la sfarsitul mesei, care, in plus, are zero calorii.