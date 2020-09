Pregatirea organismului pentru sezonul rece - o cura alcalina tine racelile departe

Vitaminizare

Soare

Miscare

Dieta alcalina

Chiar daca septembrie ne e inca vara, incet, incet, trebuie sa ne pregatim organismul pentru o tranzitie cat mai usoara catre sezonul rece, pentru a nu risca raceli sau alte boli de sezon.In opinia profesorului de yoga Dana Tupa, acreditat la nivel international, curatarea corpului, prin eliminarea toxinelor, este o metoda vitala pentru a ne pastra sistemul imunitar sanatos, insa la fel de important este sa ne pregatim si emotional pentru tranzitia la sezonul rece, noteaza Doctorul Zilei Este de notorietate faptul ca, in timpul sezonului ploios, creste considerabil rata depresiilor, iar toate aceste probleme pot fi preintampinate daca adoptam o strategie, formata din patru pasi foarte simpli:"Dupa vara, cand transpiram prin toti porii pentru a ne echilibra temperatura, fiecare celula tanjeste dupa apa si hrana, pe care le luam cu usurinta, in mod natural si perfect asimilabil, din fructe si legume . Sarurile pierdute prin transpiratia abundenta din timpul sezonului cald, pot provoca palpitatii, crampe musculare, digestie dificila, carii dentare sau ingreunarea functionarii glandei tiroide. Iar acestea sunt doar cateva dintre rezultatele absentei unor minerale in organismul nostru. Toamna este bogata in fructe si legume si e momentul perfect pentru o dieta detoxifianta si regeneranta, pe baza de sucuri din fructe si legume presate la rece", explica profesorul de yoga, Dana Tupa."Zile cu soare din ce in ce mai putin, corpul acoperit din ce in ce mai mult de haine, timp indelungat petrecut in incaperi, absenta vitaminei D3 - asta ne asteapta in urmatoarele luni. Chiar si pentru cei care nu suporta soarele puternic, este momentul plimbarilor prin parc sau, de ce nu, chiar la mare, sub razele blande ale soarelui de toamna", spune Dana Tupa."Miscarea ne oxigeneaza organismul si il pregateste pentru perioada grea a iernii, cu doua sarbatori in care vrem, nu vrem, mancam excesiv. De cate ori nu ne propunem diete dupa sarbatori sau pana la concediu? Daca faceti parte din categoria celor care nu iubesc efortul fizic sau pur si simplu nu va permite sanatatea, incercati miscarea usoara in cadrul unor sesiuni de yoga, care faciliteaza regenerarea, tonifierea musculara blanda, energizarea, flexibilitatea si eliminarea stresului. Orice miscare este buna, daca nu este excesiva pentru resursele personale, iar anumite forme de yoga sunt chiar foarte lejere si cu efecte reale", este de parere profesorul Dana Tupa.Specialistii recomanda ca, in sezonul de tranzitie, sa adaugam in meniul nostru zilnic alimente alcaline, pentru a ne imbunatati sistemul imunitar."Ideal ar fi ca dieta alcalina sa fie adoptata ca stil de viata pentru macar o saptamana pe luna sau macar sa crestem pana la 75% hrana de natura alcalina, in meniul nostru obisnuit. Beneficiile ei sunt incomensurabile. Dieta alcalina aduce mai multa energie, echilibreaza ph-ul si elimina toxinele", este de parere Dana Tupa.Dieta alcalina exclude zaharul (inclusiv fructoza procesata), glutenul si fainoasele in general, carnea , lactatele, alcoolul si cafeaua."Recomandat ar fi sa mancam tot ceea ce este verde si germeni ai diferitelor plante, seminte, fructe, legume, sucuri de legume si fructe, pudra de orz, ovaz si grau verde, spirulina, nuci, sparanghel, telina, cartof dulce. Deasemenea, lamaile si grapefruit-urile sunt permise", conchide Dana Tupa, profesor de yoga acreditat international si fondatorul primei scoli de yoga din Romania, acreditata de Yoga Alliance International USA (cel mai cunoscut for international in domeniu).