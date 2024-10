Dieta hipocalorica este o dieta restrictiva, al carui principiu de baza este acela de a diminua aportul energetic provenit din alimentele grase si din cele care contin carbohidrati.

Nevoia calorica a unei femei adulte este situata undeva in jurul valorii de 2.000 de calorii, iar o dieta hipocalorica poate sa coboare aceasta valoare pana la 1.300 de calorii, scrie Cuisine AZ.

Dieta hipocalorica este genul de regim alimentar care obliga la schimbarea stilului de viata. Respectata dupa toate regulile, o dieta hipocalorica te poate ajuta sa slabesti pana la cinci kilograme intr-o saptamana. Dieta hipocalorica poate fi respectata 6-8 saptamani, dar depinde in cea mai mare masura de cate kilograme vrei sa scapi.

In linii mari regimul hipocaloric are cateva reguli de baza. Mese echilibrate, in cantitati mici, la ore fixe. Reducerea la minimum a grasimilor si carbohidratilor, un consum crescut de cereale integrale si minimum doi litri de lichide pe zi si, nu in ultimul rand, exercitii fizice regulate.

Micul dejun ramane cea mai consistenta masa a zilei. Aceasta trebuie sa contina o cafea, fara zahat, 50 de grame de paine integrala, un iaurt degresat, 10 grame de unt, un fructe si o felie de sunca slaba sau doua oua.

La pranz: 200 de grame de legume crude sau inabusite, cu o lingura de ulei si otet sau suc de lamaie, 100 de grame de carne salaba sau peste gras, un fruct sau un iaurt degresat sau un pahar de lapte degresat, 30 de grame de paine integrala sau 75 de grame de paste (orez sau cartofi).

La gustarea de dupa-amiaza, singura inclusa in meniu, este recomandat o cafea si doua patratele de ciocolata amara.

Masa de seara: 200 de grame de legume, 100 de grame de carne slaba sau peste gras (pestele poate fi mancat de 2-3 ori pe saptamana o data in zi, in rest carne de pui, carne de curcan sau carne de vaca slaba), 30 de grame de paine integrala sau 200 de grame de orez, cartofi sau paste - altceva decat la masa de pranz, 30 de grame de branza.

Daca dieta se prelungeste mai mult de doua saptamani, sunt indicate suplimente de vitamine si minerale.

