Dieta in hepatita B nu difera esential de o dieta sanatoasa la modul general. Nu exista un tratament care sa vindece boala, dar exista o medicatie care o poate tine sub control, care poate bloca sau incetini agravarea afectiunii.

Persoanele infectate cu virusul care provoaca hepatita B trebuie sa consume alimente proaspete, fructe si legume, sa limiteze consumul de grasimi si sa-si pastreze greutatea ideala. Acest din urma element este esential pentru a tine sub control afectiunea, scrie emed.

Un indicator foarte bun pentru a mentine in echilibru metabolismul persoanelor infectate cu virusul hepatitei B este indicele de masa corporala (IMC). IMC inseamna raportul dintre inaltime si greutate, iar mentinerea acestuia la valori normale, cuprinse intre 20 si 30 de unitati, este esentiala.

Este foarte important ca dieta in hepatita B sa excluda complet alcoolul si sa respecte o alimentatie echilibrata, ca cea mai eficienta cale prin care se poate evita agravarea bolii si aparitia complicatiilor pancreatice sau a cirozei hepatice.

Dieta in cazul hepatitei B trebuie in primul rand sa compenseze unele dintre deficitele metabolice pe care le provoaca infectia virala si medicatia de sustinere. Foarte importante sunt exercitiile fizice moderate care imbunatatesc apetitul, previn diabetul prin deficit de insulina si contribuie la mentinerea tonusului psihic si a greutatii ideale.

Alcoolul este complet interzis pentru ca este toxic pentru un ficat infectat cu virusul hepatitei B. Nu exista permisiunea consumarii nici macar a unor cantitati mici de alcool, pentru ca metabolizarea alcoolului presupune un efort pe care ficatul nu-l poate face.

Dieta zilnica trebuie sa includa 5-7 mese, este indicat sa mananci putin si des, ca sa faci fata lipsei de apetit, caracteristica bolii. Este indicat sa consumi lactate degresate, fructe si legume la fiecare masa. Poti manca oua fierte si unt de arahide. Mananca cel putin o leguma si doua fructe crude in fiecare zi.

Nu bea apa in timpul mesei, dar respecta nevoia de lichide a organsimului tau. Pregateste-ti hrana prin fierbere, in apa sau la aburi, la gratar sau la cuptor. Prajelile nu sunt contraindicate, dar este foarte bine daca le eviti.

Consuma putina sare - este cea mai buna cale prin care previi complicatiile renale, si limiteaza-te la 2 grame de sodiu pe zi.

Trebuie sa mananci in principal proteine si carbohidrati, evitand grasimile, care solicita in mult mai mare masura ficatul si evita mancarea de tip fast-food. In plus, este important sa nu bei ceaiuri si sa nu folosesti si preparate naturiste fara acordul si sfatul medicului. Evita suplimentele de vitamine si minerale, daca nu-ti sunt recomandate de medic si consuma alimente bogate, natural, in vitamina E.

Hepatita B este o afectiune severa, dar o dieta echilibrata poate compensa cea mai mare parte a neplacerilor pe care le produce boala.