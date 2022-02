Trucuri pentru a urma o dieta sanatoasa

Atunci cand vine vorba despre o dieta sanatoasa nu trebuie sa te gandesti ca trebuie sa renunti la alimentele pe care le adori, ci mai degraba se poate vorbi despre o stare de bine, mai multa energie si un corp mai sanatos. O dieta sanatoasa incepe prin a manca inteligent si se pune problema nu neaparat a alimentelor pe care le consumi, ci a modului in care o faci.

In primul rand trebuie sa fii constient de faptul ca alegerile alimentare sanatoase pot reduce riscul aparitiei unor boli de inima, cancer, diabet si unele probleme de digestie. In plus, daca vei manca sanatos, vei avea mai multa energie, o memorie mai buna si o stare de spirit mai buna.

Daca vrei sa faci o schimbare in viata ta, fa-o usor, urmand pasi mici mai degraba decat o schimbare drastica. Daca vei incerca sa faci o schimbare brusca, o sa simti ca nu iti poti duce pana la sfarsit planul si o sa abandonezi lupta. Incercarea de a trece la o dieta sanatoasa peste noapte nu este o alegere inteligenta, te sfatuieste Help Guide.

Ads

In loc sa fii foarte preocupat de numararea caloriilor si de masurarea dimensiunilor, mai bine te-ai gandi la o dieta mai colorata si mai proaspata. Facand asta treptat, dieta ta va deveni mai sanatoasa si mai delicioasa.

De asemenea, te poti gandi la un exercitiu fizic care iti place si il poti adauga programului tau zilnic. La fel trebuie sa se intample si cu fructele si legumele. Nu trebuie sa renunti complet la mancarurile preferate, ci poti sa scazi portia si sa adaugi cateva fructe care iti plac.

Arunca farfuriile mari

Atunci cand incepi o dieta sanatoasa nu te gandi la un aliment ca la unul de care nu mai ai voie de atingi, ci consuma-l cu moderatie. Adica in loc sa consumi dulciuri in fiecare zi, limiteaza-te la cateva guri pe saptamana sau la cateva zile.

Ads

Si portiile trebuie sa fie mai mici, chiar si atunci cand mananci in oras. In oras poti sa imparti portia cu un amic sau sa ceri ospatarului ca portia ta sa fie mai mica decat una normala.

Atunci cand mananci acasa, pune mancarea in farfurii mai mici. Acest lucru functioneaza foarte bine din punct de vedere psihic, pentru ca daca o sa ai o farfurie mare, dar pe jumatate plina, vei simti ca nu ai mancat destul, insa daca ai o farfurie foarte mica plina, o sa simti ca ai luat o masa pe cinste.

De asemenea, atunci cand vine vorba de o dieta sanatoasa este important si cum mananci. Incearca sa mananci in compania altor persoane, deoarece acest lucru are numeroase beneficii emotionale asupra ta. Daca o sa mananci in fata televizorului sau in fata calculatorului, te vei supraalimenta fara sa iti dai seama.

Atunci cand mananci nu te gandi ca trebuie sa termini cat mai repede si sa te intorci la treaba ta. Fa-ti timp pentru a mesteca bine alimentele si sa te bucuri de masa. Mesteca alimentele incet si savureaza fiecare dumicat. Fiind grabit la masa, uiti sa te bucuri de lucruri simple, precum gustul alimentelor si bucuria de a manca.

Ads

Ti-e foame sau doar sete?

Asculta-ti corpul pentru a afla daca iti este cu adevarat foame sau ai nevoie doar de un pahar cu apa. Uneori ai tendinta de a manca doar pentru ca ai ajuns acasa de la munca si nu pentru ca simti cu adevarat nevoia. Asa cum spuneam mai sus, poti sa bei un pahar cu apa pentru a realiza daca iti este cu adevarat foame sau doar sete.

Poti tine in frigider un bol cu fructe si legume si de fiecare data cand treci pe langa acesta, deschide-l si infige mana in bol pentru a lua o mica gustare. Antioxidantii si alte substante nutritive din fructe si legume ajuta la protejarea organismului impotriva anumitor tipuri de cancer. Cu cat bolul va fi mai luminos si mai colorat, cu atat fructele si legumele vor contine mai multe vitamine, minerale si antioxidanti.

Ads

O dieta sanatoasa pentru toata viata

Legumele verzi sunt pline de calciu, magneziu, potasiu, zinc, vitamine A, C, E si K, care ajuta printre multe altele si sistemul respirator. Exista si legume mai dulci, care iti pot satisface pofta de ceva dulce la masa. Printre aceste legume se numara porumbul, sfecla, morcovii sau cartofii dulci.

Fructe - DA. Sucuri de fructe - NU. Evita sucurile de fructe pentru ca pot contine pana la zece lingurite de zahar la pahar. Daca nu ai cum sa eviti consumul sucurilor de fructe, dilueaza cu apa. De asemenea, fereste-te de legumele prajite.

Probabil acest lucru il tot auzi, insa trebuie mentionat pentru ca este cel mai important: bea cat mai multa apa. Evita bauturile care contin cafeina.

Ads