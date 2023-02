Biocompatibilitate si vindecare rapida prin implanturi dentare premium BTI

BTI-Institutul pentru Biotehnologie si Medicina Regenerativa din Spania a dezvoltat noile tipuri de implanturi dentare BTI, cu rolul de a creste calitatea interventiei de implant dentar si de a imbunatati experienta pacientilor post-operatie. Acestea asigura o rata de reusita a interventiilor de 99,1%.

Clinica Dental One este una dintre putinele clinici dentare din Romania cu dotarea si pregatirea necesare pentru a folosi implanturi dentare BTI.

Implanturi dentare premium BTI. Diversitate a modelelor

Posibilitatea de a adapta implantul la pacient, si nu invers, este foarte importanta, de aceea, Institutul BTI a dezvoltat peste 145 de tipuri diferite de implanturi dentare , asigurand astfel un grad ridicat de personalizare. Pentru a ne da seama ce inseamna acest lucru, trebuie sa stim ca majoritatea producatorilor concurenti au o gama de produse care include in jur de 20 de modele de implant dentar.

Aici, la clinica Dental One, ne folosim de aceasta gama vasta de implanturi dentare BTI pentru a asigura tratamentul cel mai potrivit. Prin intermediul tomografiilor computerizate 3D, analizam structura osoasa a pacientului si alegem modelul de implant dentar optim.

Biocompatibilitate asigurata cu implanturi dentare BTI

Calitatea materialelor folosite la crearea de implanturilor face ca aceasta inovatie sa fie considerata un punct de referinta in implantologia dentara. Dar succesul implanturilor dentare BTI nu este garantat doar de acest lucru.

Biocompatibilitatea implantului dentar BTI cu tesutul uman este data si de folosirea tehnicii PRGF ®-Endoret ® (Plasma Bogata in Factori de Crestere) in cadrul interventiei. Aplicata dupa inserarea implantului plasma bogata in factori de crestere accelereaza vindecarea tesuturilor de 7 ori si scade cu 80% riscul de imflamare al zonei. Acest fapt se datoreaza continutului de trombocite responsabile cu regenerarea tesuturilor si obtinute din prelucrarea unei mici mostre din sangele pacientului.

Prin folosirea de implanturi dentare BTI, va puteti recupera mult mai rapid abilitatea de a vorbi, manca si zambi dupa interventie.

La clinica Dental One, demersul nostru este sa redefinim medicina dentara din Romania, folosind tehnologii care ne garanteaza o rata de succes de 100% pentru implanturi dentare, cu o orientare clara spre relaxarea si confortul pacientilor.

