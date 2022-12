Cum sa alegi un dentist bun pentru copilul tau

Ca parinte, ai mereu grija de copilul tau si te preocupi constant sa ii fie bine. La fel cum ii ducem pe cei mici la medicul pediatru sau la alte controale medicale, si dentistul trebuie sa reprezinte o prioritate.

Cand este cazul pentru prima vizita a copilului la medicul dentist?

Medicul dentist specialist care se ocupa cu ingrijirea danturii copiilor se numeste pedodont. Medicul pedodont este diferit fata de un medic dentist generalist, fiind specializat pe cazurile dintilor in evolutie si potentialele probleme unice ce ar putea sa apara la copiii mici si mai mari, pana la varsta adolescentei.

Recomandarea medicului pedodont asupra primei vizite a copilului este ca aceasta sa aiba loc cu ocazia aparitiei primului dinte sau macar nu mai tarziu de aniversarea primului an. In acest fel, copilul devine familiar cu mediul si notiunea de medic dentist, precum si controlul la care trebuie sa se prezinte.

Cum gasesc un medic dentist pentru copilul meu?

Cea mai folosita metoda, de obicei, este cererea recomandarilor din partea persoanelor de incredere, a altor parinti sau apropiati care au copii in grija. Aici, insa, intervine relativitatea cerintelor pe care fiecare dintre noi le are de la specialist.

Un sfat practic ar fi sa cautam o clinica ce are o varietate de specializari, astfel incat odata copilul obisnuit cu mediul si locul in care ajunge, sa stie ca pe masura ce creste i se asigura in acelasi loc ingrijirea de care are nevoie indiferent de etapa.

Ads

In plus, cu siguranta este un beneficiu daca putem merge sa rezolvam in acelasi loc situatiile specifice ale mai multor membri ai familiei - parinti, copii, bunici.

Ce calitati ar trebui sa aiba un medic dentist pentru copii bun?

In primul rand, natura umana conteaza foarte mult. Intampinarea pe care ne-o ofera pedodontul si atitudinea din sala de asteptare, pana sa intram in cabinet si sa inceapa consultatia medicului specialist trebuie sa lase o impresie pozitiva.

De asemenea, o legatura intre medic si parinte se va forma pe baza intrebarilor despre istoricul copilului, deoarece amandoi au acelasi scop: educarea si ingrijirea danturii celui mic.

Apoi, odata intrati in cabinet, este important sa observam modalitatea in care medicul se comporta cu copilul, dar si felul in care explica etapele prin care trece, poate chiar instrumentele folosite. Acest gest denota o deschidere fata de copil, iar cel mic se poate simti confortabil si in siguranta.

Ads

O atentie deosebita trebuie acordata predarii copilului a unor notiuni de profilaxie, mai exact ce poate sa faca cel mic pentru a avea grija de sanatatea orala. Este important ca medicul pedodont sa aiba viziunea ca este mai bine sa prevenim decat sa tratam.

Pe final, un lucru foarte important este atat recomandarea medicului pentru urmatori pasi in directia ingrijirii danturii copilului, cat si disponibilitatea pe care acesta o arata pentru viitoare intrebari sau preocupari ale parintilor.

De asemenea, un rol foarte important il are si cabinetul sau clinica in care medicul isi desfasoara activitatea. Pe langa criteriile de curatenie, este important ca atmosfera sa fie prietenoasa si primitoare, iar echipamentele folosite sa fie adecvate pentru copii.

Utilizarea unor instrumente sau accesorii pentru adulti in cazul copiilor poate conduce la durere si disconfort si nu fac decat sa intimideze micul pacient, lucruri care pot genera apoi un refuz de cooperare.

Ads

In momentul in care cautam un medic dentist bun pentru copilul nostru, se poate parea ca orice am alege nu ar fi suficient. La Swiss Ecodent Klinik intelegem acest lucru si pentru noi, prima vizita este foarte importanta.

Fie ca este prima vizita a copilului la medicul dentist, fie ca a mai fost si se doreste o noua opinie, noi punem mare accent pe legatura medic-pacient si mai presus, pe momentul introducerii.

Astfel ca, fara obligatia de a continua cu un control in cadrul aceleiasi vizite, va invitam cu cei mici sa o cunoasteti pe Doamna Doctor Maria Nicoara, medic pedodont si prezenta calda si primitoare.

Pentru o programare in acest sens, va asteptam sa ne contactati la 021.9394 - numar cu tarif normal.

Ads