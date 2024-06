Un dulce de weekend: Placinta cu iaurt a bunicii

Este cea mai buna si cea mai simpla placinta cu iaurt pe care o poti face. Se pregateste foarte repede, pentru ca, spre deosebire de bunica care facea in casa foile subtiri ca foita de tigara, noi le putem folosi pe cele gata preparate.

Ca sa faci placinta cu iaurt a bunicii ai nevoie de un pachet si jumatate de foi de placinta subtiri, de foarte buna calitate, patru borcanele de iaurt de 150 de grame (de preferat iaurt gras), cinci linguri cu zahar pudra, trei-patru linguri cu stafide, o lingurita rasa de praf de copt, coaja de lamaie, sase oua mari (opt mici), 100 de grame de unt.

Unge o tava clasica de aragaz cu unt. Lasa foile de placinta sa se dezghete la temperatura camerei. Intr-un castron mare amesteca iaurtul cu zaharul. Bate ouale ca pentru omleta si adauga-le in compozitia de iaurt. Amesteca totul foarte bine. Adauga praful de copt, coaja de lamaie si stafidele (rehidratate inainte si bine scurse de apa).

Pune untul la topit. Intinde trei patru foi de placinta. Fiecare foaie trebuie stropita cu putin unt topit. Pune cu lingura, din amestecul de iaurt, intr-un strat subtire. Uniformizeaza-l cu dosul lingurii. Pune alte doua foi de placinta, stropite cu unt. Continua operatiunea pana cand asezi in tava toate foile si toata compozitia de iaurt. Amesteca din cand in cand in compozitie ca pentru ca stafidele sa fie impartite egal in umplutura.

Ultimul strat trebuie sa fie format din trei-patru foi de placinta stropite bine cu unt.

Cand placinta este aseazata in tava, intoarce capetele si taie placinta, (inainte de a fi coapta), cu un cutit bine ascutit, incet, cu rabdare. Este posibil ca o parte din compozitie sa iasa la suprafata, dar nu-i nici o problema. Picura putin unt intre bucatile de placinta si coace totul la foc moale, in cuptorul incins bine pentru circa 50-60 de minute.

Cand este gata, taie din noua placinta (bucatile taiate se sudeaza la copt), pudreaza-o cu zahar vanilat si serveste-o dupa ce sa raceste incet la temperatura camerei.

Merge de minune servita cu sirop de fructe.