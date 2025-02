De ce apare durerea de cap si cum scapam de ea

Durerea de cap este una din principalele noastre stari de disconfort. Expertii au constatat ca, din sase oameni, unul se plange de asemenea dureri, iar costurile medicale pentru tratarea lor se ridica la 50 milioane dolari pe an.

Cauzele sunt de doua feluri: cele primare, cu originea chiar acolo unde ne doare, si cele secundare, cu originea in alta parte, unde o boala deja instalata trage un semnal de alarma, dand dureri de cap - la propriu.

Durerile de cap primare

1. Migrena. Cauzele ei sunt legate de scaderea fluxului sanguin in diferitele zone ale cortexului cerebral. Simptomele sunt adesea legate de sensibilitatea la lumina sau zgomot. Ele constau in dureri severe pulsative, de obicei pe o anumita parte a capului, si cedeaza greu la antinevralgic si alte medicamente din aceeasi clasa.

2. Stresul. Este vorba de o suprasolicitare nervoasa, care poate determina dureri pulsative la nivelul capului si gatului. Durerile il ingrijoreaza pe cel afectat, determinand o noua stare de stres, care accentueaza durerile. Cine constientizeaza starea sa de stres poate lupta singur cu ea.

3. Durerile de tip "cluster". Sunt foarte intense, se manifesta periodic, de obicei pe o anumita parte a capului, incluzand zona ochilor. Cauza exacta a bolii nu este cunoscuta. Aproximativ 0,1% din populatie este afectata, cu preponderenta barbatii, conform infoniac.ru. Boala este grava si numai medicul poate aduce ameliorari.

Durerile secundare

Durerile secundare sunt de fapt clopotelul de alarma, cu care corpul ne atentioneaza asupra unei afectiuni ivite undeva, in alta parte. Numai tratand acea afectiune dispare si durerea de cap.

Cel mai frecvent exemplu este cel al virusului gripal. Reumatismul, afectiunile pulmonare, unele boli cardiace, afectiunile dentare, hipertensiunea au adesea, ca efect secundar, durerea de cap.

Uneori, aceasta cedeaza temporar sub efectul antinevralgicului, dar tratamentul simptomatic este, in acest caz, periculos. Boala propriu-zisa va continua sa evolueze si se poate agrava. Nu trebuie ocolit medicul.

Cum scapi de durerea de cap

Din capul locului, trebuie sa ne dam seama daca durerea este primara sau secundara. De obicei, in cel de al doilea caz, bonavul stie sau simte ca are o suferinta de baza si este intelept sa nu recurga la paleative pana nu trateaza cauza.

Adesea, durerile primare cedeaza la antinevralgice sau la solutiile farmacistului: aspirina, ibuprofen, antiinflamatoare. In cazul migrenei, automedicatia nu poate fi de folos, iar in cazurile de tip "cluster" chiar si medicul va intampina greutati in individualizarea tratamentului.

Intrucat multe din durerile de cap au la baza stresul sau sunt asociate cu acesta, expertii recomanda ca, inainte de a administra tratamente, cel suferind sa-si autoanalizeze stilul de viata.

Ideal ar fi sa-si gaseasca singur cauza care a provocat stresul si sa o elimine. Uneori nu este usor, adesea se impune un efort de vointa - dar merita.

Tratamentele traditionale

Este ciudat ca oamenii din vechime nu prea dadeau atentie durerilor de cap. Bolnavii erau mai dispusi sa le suporte decat suntem noi astazi. Cu toate acestea, practicile lor pot fi retinute, mai ales ca nici medicina nu le contesta:

1. Somnul si odihna. Oboseala, starea de nervozitate si stresul fiind adesea la baza durerilor de cap, ele pot disparea miraculos dupa un somn bun. Daca nu se instaleaza somnul, incercati un somnifer naturist.

2. Baia sau dusul. Efectul bailor este stimularea circulatiei sangvine, ceea ce poate calma si durerile de cap. In cartea sa de medicina populara, publicata in perioada interbelica, doctorul naturist roman Simionescu recomanda "spalari" zilnice (dusuri improvizate) pentru prevenirea durerilor de cap.

3. Valeriana. Ceaiurile de valeriana, picaturile sau chiar valeriana ca atare, mestecata intre dinti, duce la un puternic efect calmant, cu influente si asupra durerilor de cap. Atentie: supradozarea este periculoasa.

4. Ceaiul de tei, de musetel, o portocala sau o lamaie stoarsa, plante aromate mestecate intre dinti (menta, marar, patrunjel) sunt alte recomandari din vechime, pentru tratarea indispozitiei si durerilor de cap.

Mijloacele traditionale sunt multe, dar daca ne-am ambitiona sa le parcurgem acum pe toate sigur ne-ar apuca durerea de cap, pentru ca uitasem un amanunt: excesul de lectura sau de Internet poate fi, de asemenea, o cauza.

