Alimentele fast-food predispun la astm

Copiii si adolescentii care consuma hrana de tip fast-food mai mult de trei ori pe saptamana au un risc crescut de a suferi de astm sever, de rinita alergica si de eczema atopica, potrivit unui studiu international asupra alergiilor la copii.

Studiul, inceput in 1991, s-a bazat pe datele obtinute de la 319.000 adolescenti cu varste cuprinse intre 13 si 14 ani si 181.000 de copii cu varsta de 6 ani si a implicat in total 100 de tari, potrivit Le Matin.

Cercetatorii condusi de medicul Innes Asher, de la Universitatea Auckland din Noua-Zeenlanda, au chestionat adolescentii si parintii copiilor de 6 ani cu privire la regimul alimentar si gravitatea simptomelor respiratorii si/sau alergice observate in cursul urmatoarelor 12 luni.

Ei au descoperit ca produsele de tip fast-food consumate reprezinta singurul tip de hrana asociata unei agravari a simptomelor in cadrul celor doua grupe de copii, indiferent de tara, nivelul social sau sex. Servirea a mai mult de trei mese de tip hamburger pe saptamana creste riscul de a suferi de astm sever cu 39% la adolescenti si cu 27% la copii de sase ani.

Acest tip de hrana creste de asemenea riscul de a suferi de rinita alergica si de eczema atopica grava.

Fructele au efect protector

Potrivit aceluiasi studiu, consumul de fructe, mai mult de trei ori pe saptamana, are efect protector, reducand gravitatea simptomelor cu 11% la adolescenti si cu 14% la copii.

Cercetatorii au mentionat ca rezultatele nu au pus in evidenta o legatura cauza-efect, ci este vorba de o asociere statistica, care dovedeste necesitatea efectuarii de cercetari suplimentare.

"Daca aceasta asociere este dovedita stiintific, atunci va avea un impact major in termeni de sanatate publica, aceasta in conditiile in care consumul de alimente de tip fast-food continua sa creasca la nivel mondial", se precizeaza in studiu, ale carui rezultate au fost publicate in revista Thorax, care face parte din grupul British Medical Journal (BMJ).